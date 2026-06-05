Огласила се делегација ЕУ: Настављају се консултације о именовању високог представника

Аутор:АТВ
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Делегација ЕУ у БиХ наставља интензивне консултације у наредним данима и спремна је да се поново састане са партнерима у оквиру Управног одбора Савјета за спровођење мира /ПИК/ како би ускоро завршили процес именовања новог високог представника, речено је Срни у Делегацији ЕУ.
Из те делегације су навели да је БиХ поднијела захтјев за чланство у ЕУ, те у свјетлу овог основног опредјељења, чланице ЕУ у оквиру Управног одбора ПИК-а сматрају да би нови високи представник, у складу са досадашњом праксом, требао долазити из државе чланице ЕУ.
Наглашено је да су чланице ЕУ у оквиру Управног одбора ПИК-а у цијелости посвећене именовању високог представника до краја јуна.
"Цијенимо сарадњу са САД и другим међународним партнерима у оквиру Управног одбора, уз уважавање конструктивних разговора вођених током протекла два дана. Одлучни смо да са њима наставимо да радимо и приближавамо ставове око кандидата који је, као интегративни фактор, у могућности да сарађује са свим актерима у спровођењу мандата високог представника, укључујући домаће актере", напоменули су из Делегације ЕУ.
Након што је на сједници ПИК-а пропао покушај да буде именован нови високи представник у БиХ, Амбасада САД упутила је отворене критике на рачун европских партнера уз најаву о могућем преиспитивању америчке улоге у међународној мисији у БиХ.
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