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Огласила се делегација ЕУ: Настављају се консултације о именовању високог представника

Аутор:

АТВ
05.06.2026 14:32

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ОХР високи представник у БиХ
Фото: ATV

Делегација ЕУ у БиХ наставља интензивне консултације у наредним данима и спремна је да се поново састане са партнерима у оквиру Управног одбора Савјета за спровођење мира /ПИК/ како би ускоро завршили процес именовања новог високог представника, речено је Срни у Делегацији ЕУ.

Из те делегације су навели да је БиХ поднијела захтјев за чланство у ЕУ, те у свјетлу овог основног опредјељења, чланице ЕУ у оквиру Управног одбора ПИК-а сматрају да би нови високи представник, у складу са досадашњом праксом, требао долазити из државе чланице ЕУ.

Наглашено је да су чланице ЕУ у оквиру Управног одбора ПИК-а у цијелости посвећене именовању високог представника до краја јуна.

"Цијенимо сарадњу са САД и другим међународним партнерима у оквиру Управног одбора, уз уважавање конструктивних разговора вођених током протекла два дана. Одлучни смо да са њима наставимо да радимо и приближавамо ставове око кандидата који је, као интегративни фактор, у могућности да сарађује са свим актерима у спровођењу мандата високог представника, укључујући домаће актере", напоменули су из Делегације ЕУ.

Након што је на сједници ПИК-а пропао покушај да буде именован нови високи представник у БиХ, Амбасада САД упутила је отворене критике на рачун европских партнера уз најаву о могућем преиспитивању америчке улоге у међународној мисији у БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Европска унија

Босна и Херцеговина

засједање ПИК-а

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