Огласила се нова дјевојка Душка Тошића и жестоко узвратила Карлеуши

Аутор:АТВ
Коментари:0
Нови однос Душка Тошића не престаје да интригира јавност, али новопечени пар, за сада, успева да сакрију своју љубав.
Шушкало се и да је Нора, нова изабраница бившег фудбалера, напустила Србију јер није могла да издржи притисак, а није помогло ни што је Душкова бивша супруга Јелена Карлеуша изнијела низ оптужби.
Нора се сада први пут огласила, те рекла за "Курир" да не жели да буде део естрадног свијета. Подсјетимо, Нора је дипломирани менаџер, и десет година је млађа од Душка.
"Не бих превише да говорим о свом приватном животу. Нисам јавна личност, нити то желим да будем", рекла је Нора.
"Имам свој приватни посао и оно што ми је најважније јесте да се бавим својим стварима, а не туђим. Мој живот је моја ствар", изричита је била она.
Открила је и како се носи са негативним коментарима.
"Разумијем интересовање медија, али неке границе морају да се поштују. Када сте ме већ позвали, жељела бих да разјаснимо једну важну ствар. Никада нисам била ничији фан. Једно је поштовати нечији живот и рад, а сасвим друго измишљати да водим нечије странице. Чињеница коју ћу вам сада рећи јесте да сам у периоду када се помиње да сам наводно била администратор страница неких пјевачица, студирала у Будимпешти и имала много важнијег посла. Не желим да се бавим неистинитим причама, али сматрам да је важно да се зна истина", истакла је.
Нора тврди да су поједине информације о њој пласиране са различитих профила на мрежама.
"Уопште нећу да улазим у то ко стоји иза таквих профила и пласирања дезинформација", поручила је она.
Нора се на крају осврнула и на Душка признавши кратко:
"Срећна сам и заљубљена у Душка".
Карлеуша је недавно оштро прокоментарисала љубавни живот бившег супруга:
"Не желим да имам било какву везу са човјеком ког сам више пута пријавила полицији за породично насиље, због физичког насртања на мене и мог партнера, због обијања брава и неовлашћеног упада на приватну имовину, због нередовног плаћања алиментације итд. Такође, не желим да се моје име и моја слика стављају поред слика жена које су у полицијској евиденцији због проституције. Избори и испади бившег мужа су само његова ствар и то ме не интересује, не желим да ме повезујете".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
21
18
21
11
20
54
20
51
20
46
Тренутно на програму