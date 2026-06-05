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Тејлор Свифт постала најбогатиjи музичар у историји

Аутор:

АТВ
05.06.2026 13:34

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пјевачица најбогатија музичка звијезда у Америци
Фото: YouTube/printscreen

Пословни часопис Форбс процјењује да је америчка поп супер звијезда Тејлор Свифт постала најбогатија музичарка у хисторији с богатством од двије милијарде долара, што представља повећање од 100 посто у односу на 2024. годину.

Форбс је Свифт назвао једном од комерцијално најуспјешнијих текстописац свих времена. Она је постигла статус милијардерке 2024. године захваљујући турнеји Ерас.

Свифт је 2020. године промијенила музичку индустрију када је поново снимила већину своје дискографије. Као резултат тога, тантијеми су се слили у њен џеп.

Форбс је такођер јавио да је њена турнеја постала најуспјешнија концертна турнеја у хисторији с приходима од 2,2 милијарде долара. С тим новцем је откупила своје оригиналне мастер снимке, наводи часопис.

На почетку каријере, Свифт је потписала уговор с издавачком кућом Биг Машин и тамо снимила својих првих шест албума. Као и обично, права су припадала тој издавачкој кући, која их је 2019. године продала за више од 300 милиона долара холдинг компанији бившег музичког менаџера Скотера Брауна.

Свифт је рекла да се то догодило без консултација или њеног одобрења.

Након тога услиједио је вишегодишњи јавни спор, о којем се Свифт често расправљала и у својим пјесмама. Браун је 2020. продала права, овај пут инвестицијској фирми Шемрок Капитал у Лос Анђелесу, од које их је Свифт сада и стекла.

Свифт је 2025. године објавила да је купила права на својих првих шест албума.

Форбсова ранг листа милијардера углавном се темељи на јавно доступним информацијама о имовини као што су дионице, некретнине, умјетничка дјела и друга луксузна роба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Форбсова листа

Тејлор Свифт

најбогатија пјевачица

Америка

музика

Пјевачица

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