Logo
Large banner

Џејла Рамовић проговорила о привођењу

Аутор:

АТВ
04.06.2026 17:43

Коментари:

0
Џејла Рамовић, исјечак из спота за пјесму 1004
Фото: Screenshot / YouTube

Пјевачица Џејла Рамовић говорила је о инциденту који је доживјела у Сјеверној Македонији, када је заједно са својим бендом била приведена након једног наступа.

Наиме, у отвореном програму Радија С, Рамовић је појаснила да се ситуација, иако данас звучи необично, у том тренутку нимало није чинила безазленом те да је до проблема дошло због организационих пропуста и неспоразума.

Анабела Атијас

Сцена

Анабела о стању Мине Костић: Сви смо ми једном ногом у некој установи

На питање водитеља да ли су наводи о привођењу тачни, пјевачица је потврдила да се инцидент заиста догодио, али је истакла да га данас доживљава на другачији начин.

"Да, истина је. То је мени најбољи наслов до сада за моју каријеру. Фина, фина, фина... Џејла Рамовић приведена. Ја сам се толико томе смијала. Прво, ситуација уопште није била смијешна, искрена да будем, било је толико... све што је било до нас, ми смо урадили. Ово све остало је било на организаторима и мискомуникацији других људи. Толико је утицало на мене и на мој бенд који смо били, јели, приведени. Мени је било толико забавно до једног момента", испричала је.

На додатно питање водитеља о томе како су се полицијски службеници односили према њима, пјевачица је истакла да није било неугодних ситуација.

Бресквица

Сцена

Скоро нико не зна чиме се Бресквица бавила прије пјевања

Такође је током разговора открила и колико је цијели процес трајао.

"Мислим, ми смо били 12 сати. Све то сада звучи смијешно и све то нама у једном тренутку, тамо до неког момента, било смијешно, али стварно није било смијешно. Притом, ми нисмо ништа урадили", рекла је Рамовић.

Водитељи су се кроз разговор нашалили на рачун ситуације, питајући је да ли су им барем дозволили да свирају док су чекали, на шта је пјевачица уз осмијех одговорила да им је једино преостало чекање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џејла Рамовић

привођење

Сјеверна Македонија

инцидент

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стадо оваца буквално "испарило" из воћњака: Породица из Крагујевца на мукама

Србија

Стадо оваца буквално "испарило" из воћњака: Породица из Крагујевца на мукама

1 ч

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић

БиХ

Стевандић након сједнице ПИК-а: Хоће ли Бошњаци схватити?

1 ч

0
Повлачи се храна за свиње, пронађена опасна бактерија

Економија

Повлачи се храна за свиње, пронађена опасна бактерија

1 ч

0
Новац заплијењен у акцији Кандидат

Хроника

АТВ сазнаје ко је ухапшен у акцији ''Кандидат'' - погледајте шта је заплијењено

1 ч

1

Више из рубрике

Пјевачица Анабела Атијас

Сцена

Анабела о стању Мине Костић: Сви смо ми једном ногом у некој установи

1 ч

0
Анђела Игњатовић Бресквица

Сцена

Скоро нико не зна чиме се Бресквица бавила прије пјевања

1 ч

0
Сејда и Халид Бешлић загрљени, Халид је љуби у чело

Сцена

Заједно до вјечности: Сејда сахрањена поред супруга Халида Бешлића

2 ч

0
Цеца, Теа Таировић, Александра Пријовић

Сцена

Милиони на естради: Ко је за годину „згрнуо“ 800.000 евра, а ко је профитирао само од Јутјуб канала

10 ч

1

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 04.06.2026.

18

34

Тришић Бабић: Сада је вријеме

18

32

Минић након сједнице ПИК-а: Лијепо је бити дио народа који не слави окупатора

18

28

Уклети дворац изронио из стијене - крије тајне чувеног витеза

18

16

Тадић: ПИК сам себе да довео до понижења, СБ УН да преузме контролу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner