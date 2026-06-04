Џејла Рамовић проговорила о привођењу

Аутор:АТВ
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Пјевачица Џејла Рамовић говорила је о инциденту који је доживјела у Сјеверној Македонији, када је заједно са својим бендом била приведена након једног наступа.
Наиме, у отвореном програму Радија С, Рамовић је појаснила да се ситуација, иако данас звучи необично, у том тренутку нимало није чинила безазленом те да је до проблема дошло због организационих пропуста и неспоразума.
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На питање водитеља да ли су наводи о привођењу тачни, пјевачица је потврдила да се инцидент заиста догодио, али је истакла да га данас доживљава на другачији начин.
"Да, истина је. То је мени најбољи наслов до сада за моју каријеру. Фина, фина, фина... Џејла Рамовић приведена. Ја сам се толико томе смијала. Прво, ситуација уопште није била смијешна, искрена да будем, било је толико... све што је било до нас, ми смо урадили. Ово све остало је било на организаторима и мискомуникацији других људи. Толико је утицало на мене и на мој бенд који смо били, јели, приведени. Мени је било толико забавно до једног момента", испричала је.
На додатно питање водитеља о томе како су се полицијски службеници односили према њима, пјевачица је истакла да није било неугодних ситуација.
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Такође је током разговора открила и колико је цијели процес трајао.
"Мислим, ми смо били 12 сати. Све то сада звучи смијешно и све то нама у једном тренутку, тамо до неког момента, било смијешно, али стварно није било смијешно. Притом, ми нисмо ништа урадили", рекла је Рамовић.
Водитељи су се кроз разговор нашалили на рачун ситуације, питајући је да ли су им барем дозволили да свирају док су чекали, на шта је пјевачица уз осмијех одговорила да им је једино преостало чекање.
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