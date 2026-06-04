Милиони на естради: Ко је за годину „згрнуо“ 800.000 евра, а ко је профитирао само од Јутјуб канала

Аутор:АТВ
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Према подацима из евиденције Агенције за привредне регистре, на самом врху по висини прихода прије двије године били су Саша Матић и Цеца Ражнатовић.
Наиме, како се наводило, те 2024. године, Саша је зарадио скоро 800.000 евра.
Наиме, како су 2024. године писали домаћи медији, фирма Саше Матића “СМ мјузик”, преко које послује, имала је укупан бруто обрт од 1.129.786 евра.
Кад се од тог броја одбију пословни расходи од 278.846 евра, као и порез држави од 87.547 евра, на рачуну Сашине фирме остао је 758.051 евро, и то када је прије тога исплатио самом себи лична примања од свега 5.675 евра.
Највећа балканска звијезда Цеца Ражнатовић већ дуго послује преко фирме “Цеца мусиц” чији је пословни бруто приход у 2023. години био 1.608.623 евра. Пријављени су огромни расходи од 972.692 евра, па је пјевачици, након што је платила и порез држави од 96.547 евра, на крају остала нето зарада од 541.111 евра.
Огромним приходима може да се похвали и Милица Павловић. Она је на крају 2023. године са својом фирмом “Сењорита мјузик” имала бруто приход 786.683 евра, али након што су одбијени расходи у пословању и порез, Павловићевој је остало 44.940 евра.
Очекивано, у врху листе је и Теа Таировић која је преко фирме “Теа Таировић медија” из Новог Сада пријавила бруто приход од 814.769 евра. Након великих расхода и плаћеног пореза држави, њој је на крају нето припало 57.589 евра.
На списку пјевача који се могу похвалити добрим зарадама су и Радиша Трајковић Ђани, Бобан Рајовић и Рада Манојловић. Ђани је пријавио бруто зараду од 159.000 евра, а након великих пословних расхода и пореза, на крају њему је остало свега 15.350 евра. Бобан Рајовић је преко фирме “БР ентер” остварио обрт 114.256 евра, те му је чисто остало 44.342 евра. Рада Манојловић је преко “Рада мјузик” одлично прошла, па је на крају зарадила, рачунајући и исплаћена лична примања, укупно 46.991 евро.
Александра Пријовић тренутно слови за једну од најуспјешнијих наших пјевачица, а од концерата на турнеји “Од истока до запада” зарадила је десетине милиона евра. Међутим, мало ко зна да Александра Пријовић има огромне додатне приходе од Јутјуба и Спотифаја.
Свих девет пјесама са њеног албума, међу којима се издвајају “Дам дам дам”, “Плацебо” и “Психо”, до сада је сакупило преко 252 милиона прегледа на Јутјубу. С обзиром на то да се један преглед у просјеку наплаћује 0,002 евра, то значи да је Прија до сада само од Јутјуба зарадила 504.157 евра.
Прија сјајне резултате остварује и на Спотифају, платформи која је једна од најутицајнијих за слушање музике у свијету. Девет пјесама са њеног посљедњег албума до сада је на овој платформи преслушано више од 31 милион пута, пише Курир.
Како се један “стрим” наплаћује 0,003 евра, значи да је Прија инкасирала додатних 85.858 евра. Најслушанија пјесма на тој платформи је “Дам, дам, дам” са преко 8,7 милиона слушања, што представља резултате којима тренутно у региону нема равних, преноси Ало
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