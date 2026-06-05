Убијен глумац из филма "Топ Ган"

Аутор:АТВ
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Свијет филма потресла је вијест о насилној смрти Џејмса Хендија, дугогодишњег карактерног глумца познатог по бројним улогама у култним холивудским остварењима. Хенди је преминуо у 81. години након бруталног напада ножем, а полиција је за овај злочин оптужила сина његове партнерке.
Према саопштењу полиције Лос Анђелеса (ЛАПД), инцидент се догодио у сриједу ујутру испред једне куће у насељу Тарзана. Полицајци су на мјесту догађаја затекли Хендија са тешком убодном раном у предјелу груди. Иако је глумац хитно пребачен у болницу, љекари, нажалост, нису успјели да му спасу живот.
🕯️ The son of his girlfriend fatally stabbed a Top Gun: Maverick actor— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026
81-year-old James Handy was found with a fatal stab wound outside his home in Los Angeles. He later died from his injuries.
According to police, 44-year-old Michael Gledhill called 911 after the attack and… pic.twitter.com/dbs4e5upmr
Осумњичени за убиство је 44-годишњи Мајкл Гледхил. Оно што овај случај чини додатно шокантним јесу околности самог хапшења. Наиме, прије него што је полиција стигла, Гледхил је сам позвао хитну помоћ (911) и диспечерима упутио бизарну и узнемирујућу поруку: „Ја сам Син човјечији, управо сам убио човјека гријеха"", преноси ТМЗ.
Када су патролна возила стигла пред кућу, Гледхил је сам изашао пред полицајце, махнуо им како би им привукао пажњу и одмах признао да је он особа коју траже. Истражиоци су потврдили да је осумњичени живио у истој кући са својом мајком, која је била у дугогодишњој вези са убијеним глумцем.
James Handy, a veteran actor who appeared in "Top Gun: Maverick" and "Jumanji," was stabbed to death in Los Angeles by his girlfriend's son, the LAPD said. https://t.co/oMDW3ktCaI pic.twitter.com/M1wKbQKOv3— Variety (@Variety) June 5, 2026
Мајкл Гледхил је одмах ухапшен и оптужен за убиство. Одређена му је кауција у износу од два милиона долара. Иако је истрага у току, полиција још увијек није јавно говорила о потенцијалном мотиву који је довео до оваквог крвопролића унутар породице.
Џејмс Хенди био је једно од оних препознатљивих лица која су деценијама красила велике и мале екране. Током каријере која је трајала више од 50 година, остварио је више од 100 улога. Публика широм свијета памтиће га по улогама у хит филмовима као што су: „Топ Ган: Маверик“, „Џуманџи“ и „Арахнофобија“.
Поред филмских хитова, био је чест гост у бројним популарним телевизијским серијама. Његове колеге и љубитељи филма опраштају се од њега на друштвеним мрежама, истичући да је био врхунски професионалац чија је каријера, нажалост, окончана на најтрагичнији могући начин.
(Телеграф)
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