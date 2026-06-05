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Убијен глумац из филма "Топ Ган"

Аутор:

АТВ
05.06.2026 07:48

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Убијен глумац из филма "Топ Ган"
Фото: pixabay

Свијет филма потресла је вијест о насилној смрти Џејмса Хендија, дугогодишњег карактерног глумца познатог по бројним улогама у култним холивудским остварењима. Хенди је преминуо у 81. години након бруталног напада ножем, а полиција је за овај злочин оптужила сина његове партнерке.

Према саопштењу полиције Лос Анђелеса (ЛАПД), инцидент се догодио у сриједу ујутру испред једне куће у насељу Тарзана. Полицајци су на мјесту догађаја затекли Хендија са тешком убодном раном у предјелу груди. Иако је глумац хитно пребачен у болницу, љекари, нажалост, нису успјели да му спасу живот.

Бизарна порука прије хапшења

Осумњичени за убиство је 44-годишњи Мајкл Гледхил. Оно што овај случај чини додатно шокантним јесу околности самог хапшења. Наиме, прије него што је полиција стигла, Гледхил је сам позвао хитну помоћ (911) и диспечерима упутио бизарну и узнемирујућу поруку: „Ја сам Син човјечији, управо сам убио човјека гријеха"", преноси ТМЗ.

Када су патролна возила стигла пред кућу, Гледхил је сам изашао пред полицајце, махнуо им како би им привукао пажњу и одмах признао да је он особа коју траже. Истражиоци су потврдили да је осумњичени живио у истој кући са својом мајком, која је била у дугогодишњој вези са убијеним глумцем.

Мајкл Гледхил је одмах ухапшен и оптужен за убиство. Одређена му је кауција у износу од два милиона долара. Иако је истрага у току, полиција још увијек није јавно говорила о потенцијалном мотиву који је довео до оваквог крвопролића унутар породице.

Џејмс Хенди био је једно од оних препознатљивих лица која су деценијама красила велике и мале екране. Током каријере која је трајала више од 50 година, остварио је више од 100 улога. Публика широм свијета памтиће га по улогама у хит филмовима као што су: „Топ Ган: Маверик“, „Џуманџи“ и „Арахнофобија“.

Поред филмских хитова, био је чест гост у бројним популарним телевизијским серијама. Његове колеге и љубитељи филма опраштају се од њега на друштвеним мрежама, истичући да је био врхунски професионалац чија је каријера, нажалост, окончана на најтрагичнији могући начин.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

глумац

Убиство

Америка

"Top Gun"

Џејмс Хенди

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