У 44. години: Изненада преминуо познати глумац из серије "Твин Пикс"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Велшки глумац Овен Рис Дејвис, домаћој публици најпознатији по улози агента Вилсона у серији „Твин Пикс: Повратак“, изненада је преминуо у 44. години.
Његова смрт шокирала је јавност, а друштвене мреже преплавиле су емотивне поруке његових најближих, који су га описали као човјека који је био „брат многима“.
💔 'Bydd ei golled yn enfawr ac mae'n gysur gwybod faint yr oedd yn cael ei garu' https://t.co/iOr3cklkef pic.twitter.com/yi30MYGyun— Newyddion S4C (@NewyddionS4C) May 31, 2026
Овен је иза себе оставио запажене улоге, а поред „Твин Пикса“, глумио је у Дизнијевом хиту „Алиса иза огледала“ и филму „Водич за живот серијског убице“.
Његов таленат одвео га је и на даске чувеног лондонског Вест Енда, гдје је играо у познатим продукцијама као што су „Чаробњак из Оза“ и мјузикл „Мама мија!“.
Глумчев брат Родри потврдио је трагичну вијест на друштвеним мрежама уз дирљиву посвету.
„С дубоком тугом мој отац и ја дијелимо вијест да је мој брат, Овен, преминуо. Ова вијест ће за многе бити велики шок. Досег Овенове љубави, пријатељства и великодушности био је огроман. Иако још увијек постоје неодговорена питања у вези са околностима његове смрти, наша сазнања у овој фази су да је Овен преминуо изненада, природно и мирно“, стоји у његовом обраћању.
Осврнувши се на његову топлу природу, брат је истакао:
„Излив порука које смо примили протеклих неколико дана био је дубоко дирљив и свједочанство је о утицају који је имао на толико живота. Овен је имао срећу да има више од једне породице. Поред своје биолошке, изградио је изванредне везе, налик породичним, са многим својим најближим пријатељима, колегама и вољенима.
Изузетно сам поносан што је, иако је био мој брат, био брат и многим другима. Знамо да ће овај губитак осјетити велики број људи, и налазимо утјеху у сазнању колико је био вољен“, закључио је сломљени брат.
Овенов одлазак дубоко је погодио и његове бројне колеге из глумачког свијета. Глумица Хејли Тамадон упутила му је посљедњи поздрав на мрежама.
„Слама ми се срце када чујем да је мој прелијепи пријатељ преминуо. Овена су многи вољели. Обасјао би сваку собу у коју би ушао. Имам дивне заједничке успомене, знамо се толико година... али наше вријеме заједно у Лос Анђелесу ће ме увијек насмијати. Спавај мирно, љубави моја. Моје срце је уз његове пријатеље и породицу, Родрија и Конвеја“, ријечи су којима се опраштају од глумца.
Звијезда хит серије „Даунтонска опатија“, Џоан Фрогат, такође није могла да сакрије бол. Њене ријечи одјекнуле су међу фановима.
„Чини се да ниједна ријеч не може да пренесе моје емоције. Толико ми је жао због вашег губитка и туге коју сигурно осјећате. Схрвана сам што смо изгубили нашег прелијепог пријатеља. Он је био више од пријатеља, он је био радост и живот и таленат и љубазност и забава и интелигенција“, написала је Џоан.
„Био је све, и мој мозак не може да обради да га више нећемо загрлити. Шта бих дала за још један загрљај. Заувијек си у нашим срцима, cariad (велшка ријеч за љубав).“
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
17 ч0
Сцена
18 ч0
Најновије
12
51
12
40
12
39
12
37
12
33
Тренутно на програму