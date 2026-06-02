Logo
Large banner

Град Бањалука организује сутра поклоничко путовање у Београд

Аутор:

АТВ
02.06.2026 10:29

Коментари:

0
Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.
Фото: Tanjug/Ana Pauković/nr

Град Бањалука организује сутра поклоничко путовање у Београд ради поклоњења појасу Пресвете Богородице у Храму Светог Саве.

Полазак је планиран у 18.00 часова, са стајалишта код Музеја савремене умјетности Републике Српске /Галерија – Видовданска улица/.

Број мјеста је ограничен на 85 због чега су резервације обавезне.

Заинтересовани могу да резервишу мјесто путем телефона 051/498-480 још данас до 15.00 часова, саопштено је из бањалучког Одсјека за јавни превоз.

Повратак из Београда планиран је у четвртак, 4. јуна у 14.00 часова.

Чудотворни појас Пресвете Богородице, једна од највећих светиња православља, свечано је дочекан у Вазнесењској цркви у Београду 20. маја, гд‌је је из светогорског манастира Ватопед стигао поводом Спасовдана – славе главног града Србије.

Појас Пресвете Богородице је једна од најпоштованијих хришћанских реликвија, за коју предање каже да ју је сама Богородица исплела од камиље длаке. Вјеровања истичу да ова светиња помаже паровима који се суочавају са неплодношћу, доносећи исцељење и пород

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Појас Пресвете Богородице

Београд

храм Светог Саве на Врачару

поклоничко путовање

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

одборник националне мањине

Бања Лука

Чудић: Грађани ће имати право да подигну тужбу против града

3 ч

1
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић: Самовоља Станивуковића увела град у велике проблеме

3 ч

0
градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић не мари за одлуке Скупштине Града - покренуо "цивилни рок" на своју руку

16 ч

4
Метео радар 1. јун 2026.

Бања Лука

Метео радар: Када би мрачни облаци могли одлетјети изнад Бањалуке

20 ч

0

  • Најновије

12

51

Донација предсједника Републике Српске знатно ће унаприједити услове рада

12

40

Додик ће се у Санкт Петербургу састати са представницима "Гаспрома"

12

39

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

12

37

Двије деценије манифестације "Прољеће у Музеју"

12

33

Елек: Гондола Пољице на Јахорини од данас носи име Бобана Кустурића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner