Град Бањалука организује сутра поклоничко путовање у Београд ради поклоњења појасу Пресвете Богородице у Храму Светог Саве.
Полазак је планиран у 18.00 часова, са стајалишта код Музеја савремене умјетности Републике Српске /Галерија – Видовданска улица/.
Број мјеста је ограничен на 85 због чега су резервације обавезне.
Заинтересовани могу да резервишу мјесто путем телефона 051/498-480 још данас до 15.00 часова, саопштено је из бањалучког Одсјека за јавни превоз.
Повратак из Београда планиран је у четвртак, 4. јуна у 14.00 часова.
Чудотворни појас Пресвете Богородице, једна од највећих светиња православља, свечано је дочекан у Вазнесењској цркви у Београду 20. маја, гдје је из светогорског манастира Ватопед стигао поводом Спасовдана – славе главног града Србије.
Појас Пресвете Богородице је једна од најпоштованијих хришћанских реликвија, за коју предање каже да ју је сама Богородица исплела од камиље длаке. Вјеровања истичу да ова светиња помаже паровима који се суочавају са неплодношћу, доносећи исцељење и пород
