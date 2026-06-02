Програм Владе Српске: Прва група пензионера отишла на бесплатну бањску рехабилитацију

Из Новог Града данас је на бесплатну рехабилитацију у Бању Мљечаница отпутовало 47 пензионера, по програму Владе Републике Српске.
Предсједник Удружења пензионера у Новом Граду Недељко Згоњанин рекао је Срни да ће ове године укупно 128 пензионера из ове локалне заједнице седам дана бесплатно боравити у бањама у Републици Српској.
"Удружење пензионера је обезбиједило бесплатан превоз аутобусом у бању. Остали пензионери на бесплатну бањску рехабилитацију у Теслић иду у августу", рекао је он.
Згоњанин је рекао да ће од 9. јуна још 30 пензионера из Новог Града боравити у Бањи Мљечаница, уз подршку општине Нови Град.
Он је објаснио је општина плаћа 60 одсто трошкова, а корисници 40 одсто, преноси Срна.
Згоњанин је рекао да ће за све одласке на бањску рехабилитацију Удружење пензионера обезбиједити бесплатан превоз аутобусом.
