Цвијановић: Страни интервенционизам није допринио дијалогу, вријеме да се та ера оконча

Аутор:АТВ
Коментари:0
Страни интервенционизам није допринио дијалогу, међусобном разумијевању нити јачању правне државе, већ је продубљивао политичке кризе и неповјерење, написала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Вријеме је да се та ера оконча, а да се БиХ врати конститутивним народима и домаћим институцијама на свим нивоима власти, у складу са Дејтонским мировним споразумом, што подразумијева пуну реафирмацију демократије и суверенитета", навела је Цвијановићева на Икс-у, након састанка са министром за Европу у Министарству за Европу и спољне послове Француске Бењамином Хададом и министром за Европу у Министарству спољних послова Њемачке Гинтером Kрихбаумом.
Страни интервенционизам није допринио дијалогу, међусобном разумијевању нити јачању правне државе, већ је продубљивао политичке кризе и неповјерење. Вријеме је да се та ера оконча, а да се БиХ врати конститутивним народима и домаћим институцијама на свим нивоима власти, у складу… pic.twitter.com/byivp7tu6G— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 2, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
БиХ
4 ч1
БиХ
5 ч0
БиХ
13 ч0
Најновије
12
51
12
40
12
39
12
37
12
33
Тренутно на програму