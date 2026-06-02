Калинић: ПИК нема легалитет и легитимитет, нови високи представник може да буде само модератор

Коментари:0
Бивши предсједник Народне скупштине Републике Српске Драган Калинић изјавио је Срни уочи сједнице Савјета за спровођење мира /ПИК/, на којој би требало да буде ријечи о именовању новог високог представника, да је споран легалитет и легитимитет ове вандејтонске творевине која на волшебан начин опстаје годинама иако нема упориште у Уставу БиХ.
"Споран је и са становишта легитимитета јер су Русија, као гарант и потписник споразума, и Кина, дакле двије велике силе, одавно напустиле ПИК", указао је Калинић.
Калинић сматра да ових дана све личи на то да ће се рашомонијада око ОХР-а и високог представника на овај или онај начин наставити, јер су се, када је изгледало да су учињена два корака напријед, догађаји враћали корак уназад.
"Званичници Републике Српске, посебно након резолуције Народне скупштине о укидању ОХР-а, с правом ће оспоравати његов избор све док Савјет безбједности УН посебном резолуцијом не потврди његово именовање. При томе, више је него јасно да се тражи редукција његових самопрокламованих овлаштења која су и довела до континуираног политичког и правног хаоса у БиХ", истакао је Калинић.
Калинић је напоменуо да се тражи и ограничење трајања мандата високог представника, најпожељније на годину дана, евентуално на двије, како би се без условљавања од ЕУ спровела излазна стратегија за ОХР из БиХ.
"Ако изузмемо нереалне тежње дијела муслимана-Бошњака за унитарном државом показује се да ОХР, као ни високи представник, нису више потребни политичким представницима сва три народа, јер је претпоставка да су они у стању да изађу из `политичких пелена` и започну нормалан живот", рекао је Калинић.
Када је ријеч о садашњим српским представницима из актуелне власти, поручио је Калинић, они су одавно постали политички зрели и самосвјесни да им даље туторство заиста више не треба и да им вријеђа интелигенцију.
"Без намјере да вријеђам, али ваљда су и друга два народа у стању да изађу из политичког пубертета и коначно одрасту. То је предуслов за било какав рационалан разговор и евентуални договор свих оних који живе у овој земљи - да само они, а не самозвани странци, одређују њену будућност", рекао је Калинић.
Он сматра да у свему томе нови високи представник највише што може да буде је модератор.
"А најбоље што може и што би због мира и стабилности требало да учини у овој мирној транзицији из протектората у нормалну, демократску земљу, јесте да поништи све неуставне и незаконите декрете ранијих високих представника, изнад свега странца који се одазива на презиме Шмит и да се врати изворном Дејтонском мировном споразуму", нагласио је Калинић.
Он вјерује да је садашња власт у Републици Српској спремна да допринесе овом пријеко потребном повратку на дијалог и договору са свима који конституишу дејтонску БиХ.
"Услов је да нас при томе нико не уцјењује или пријети, јер на то више нећемо пристајати и, то, једноставно, код нашег народа више не пролази. Ово је наша земља за чију су самосталност, слободу и равноправност са другима народима животе дали најбољи међу нама", поручио је Калинић.
БиХ
4 ч1
БиХ
5 ч0
БиХ
13 ч0
БиХ
14 ч0
Најновије
12
51
12
40
12
39
12
37
12
33
Тренутно на програму