Бизаран случај на српском гробљу: Упали у гробницу и отворили сандук покојника, а разлог је језив

02.06.2026 10:36

Фото: Pexels.com

На сеоском гробљу у мјесту Сенаја код Младеновца извршено је скрнављење гроба, сазнаје "Телеграф.рс".

Незванично, за сада непознати починиоци провалили су у породичну гробницу, направили отвор на бетонској плочи и помјерили поклопац сандука покојника.

Случај је полицији пријавио син покојника, након што су мјештани уочили оштећења на гробном мјесту и алармирали породицу. Према пријави, вандализам се догодио у периоду између суботе и недјеље, а на мети се нашло вјечно почивалиште мушкарца који је преминуо и сахрањен прије десет година.

Разбили бетон да би ушли унутра

Први резултати истраге показују да је ријеч о бруталном скрнављењу које је захтијевало озбиљну физичку силу.

"Вандал или више њих су прво морали да помјере масивну мермерну плочу са површине гробнице, а потом су на бетонској плочи испод ње направили довољно велик отвор да кроз њега прође одрасла особа. Након што су продрли у унутрашњост, померили су и сам поклопац мртвачког сандука, што јасно указује на то да су тражили драгоцјености", наводи за Телеграф.рс извор близак истрази.

Гастарбајтерска прошлост породице мотив напада?

Иако је установљено да у гробници није било вриједних предмета, нити је из ње било шта однесено, истрага је усмјерена ка материјалном мотиву.

"Чланови ове породице су својевремено радили у иностранству. Сумња се да су вандали имали информацију о њиховом гастарбајтерском статусу и да су вјеровали да је покојник сахрањен са драгоцјеностима, златом или новцем, што је највјероватнији мотив овог чина", наводи извор близак случају.

Увиђај на лицу мјеста извршили су припадници Полицијске станице Младеновац, који су изузели све материјалне трагове ради даљег оперативног рада и идентификације НН лица.

Након комплетирања свих доказа и обављених радњи, полиција ће поднијети званичан извјештај надлежном тужилаштву, које води даљи поступак. Потрага за починиоцима је у току.

(Телеграф.рс)

Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

