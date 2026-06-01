Стиже "временска бомба": Спремите се за олујно невријеме, град и нагли пад температуре

01.06.2026 21:32

Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Пред нама је период веома нестабилног времена, а метеоролози упозоравају на максималан опрез. Према прогнози познатог метеоролога аматера Марка Чубрила, регион се суочава са таласом озбиљних временских непогода које крећу већ данас.

Данас нам стиже јаче наоблачење са кишом и пљусковима, док су на истоку региона могуће и локалне непогоде уз појачан вјетар. Уторак ће нам донијети краткотрајан предах и нешто више сунца, али права опасност од озбиљнијег невремена наступа у сриједу поподне.

Метеоролог Марко Чубрило упозорава да нас у сриједу очекују обилне падавине у врло кратком временском периоду, појава града и снажни олујни удари вјетра, након чега слиједи осјетно захлађење.

У четвртак и петак биће знатно свјежије, док нам за викенд стижу нови пљускови. Пролазна стабилизација времена и више сунчаних сати очекују се тек око 10. јуна, али већ пар дана касније могуће је ново погоршање. Иако смо календарски закорачили у љето, стабилнијег времена и јачег отопљења нема на видику бар до половине овог мјесеца.

