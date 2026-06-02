Несвакидашња интервенција: Ватрогасци у Приједору скидали прстен с руке

02.06.2026 10:19

Фото: Facebook / Vatrogasci Prijedor

Приједорски ватрогасци јуче су, 1. јуна, имали прилично несвакидашњу интервенцију која се, умјесто на терену под пламеном, одиграла у просторијама локалне Службе хитне помоћи. На позив медицинског особља, они су притекли у помоћ грађанину који није могао да скине прстен са руке.

Како су и сами спасиоци подијелили са својим пратиоцима на званичном Фејсбук профилу, скидање прстена претворило се у прави технички изазов због специфичности ситуације.

"Ватрогасци 'наоружани' свим расположивим ручним алатом покушавају скидање прстена од изузетно тврдог материјала", описали су кроз шалу, али и озбиљност, ову несвакидашњу борбу са металом.

