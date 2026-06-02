Дипломатска офанзива: У БиХ стижу министри из Француске и Њемачке

Аутор:АТВ
Уочи сједнице Савјета за имплементацију мира (ПИК), на којој би требало расправљати о високом предсавнику у БиХ, у Сарајево 2. јуна стижу министри из Француске и Њемачке.
Према информацијама до којих је дошао Кликс, БиХ посјетиће министар за Европу при Министарству за Европу и спољне послове Француске Бенжамен Адад и министар за Европу у Министарству спољних послова Њемачке Гинтер Крихбаум.
Како наводи исти извор, француски и њемачки званичници састаће се са више домаћих политичких актера, а очекује се да разговори буду усмјерени на избор новог високог представника у БиХ.
Њихова посјета долази свега дан прије почетка сједнице ПИК-а, заказане за 3. и 4. јун, на којој би требало да буде донесено коначно рјешење о високом представнику. Подсјећамо, њемачког држављанима Кристијана Шмита је такође именовао ПИК и никада није потврђен у Савјету безбједности УН-а.
Према доступним информацијама, Француска и Њемачка још нису заузеле коначан став о кандидатури италијанског дипломате Антонија Занардија Ландија, који за сада има подршку Италије и Сједињених Америчких Држава.
Истовремено, европске државе и институције Европске уније наводно не подржавају могућност да нови високи представник постане амерички кандидат Вилијам Ругер.
Коначна одлука ПИК-а очекује се најкасније 4. јуна.
