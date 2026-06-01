Бећировић поново покушао да манипулише, Цвијановићева му очитала лекцију

Аутор:АТВ
Коментари:2
Предсједник Европског савјета Антонио Коста боравио је данас у Сарајеву, гдје се састао са члановима Предсједништва Босне и Херцеговине, након чега се заједно са Денисом Бећировићем и Жељком Цвијановић обратио медијима.
По устаљеној пракси Бећировић је покушао да изманипулише јавност намјером да у фокус стави прикључење БиХ НАТО-у, те да оптужи Републику Српску за све лоше у БиХ.
Међутим, вјероватно није очекивао да ће од српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић добити важну лекцију и да ће га она раскринкати.
“Ми смо на овом састанку још једном поновили да су чланство у Европској унији и НАТО-у стратешки дефинисани спољнополитички циљеви БиХ”, рекао је Бећировић.
“Нажалост, суочавамо се са сталним опструкцијама и блокадама и европског и евроатлантског пута БиХ. Главни фактор блокада је проруска и антиевропска политика тренутног руководства у ентитету Република Српска”, рекао је Бећировић.
Ипак, Цвијановићева то није допустила и очитала му лекцију.
“Ми нисмо причали данас ни о каквом НАТО путу, то је поменуо господин Бећировић. Ми смо данас причали шта урадити у наредном периоду везано за европски пут Босне и Херцеговине”, рекла је Цвијановић.
Република Српска
Додик: Градимо будућност Српске - породица и дјеца су наш приоритет
Она је навела да Република Српска поздравља иницијативу да се оконча дјеловање ОХР-а, оцијенивши да је 30 година након рата прошло вријеме у којем неизабрани странци доносе законе умјесто домаћих институција.
“Република Српска поздравља иницијативу да се стане украј нечему што се зове Канцеларија високог представника. Мислимо да је тридесет година након рата прошло апсолутно вријеме у којем би могли неизабрани странци да доносе законе умјесто домаћих институција”, истакла је Цвијановић.
Додала је да једину гаранцију опстанка Босне и Херцеговине виде у њеним конститутивним народима, другим грађанима, институцијама и унутрашњем дијалогу.
“Једину гаранцију за опстанак Босне и Херцеговине представљају њени конститутивни народи, други грађани, наше институције и унутрашњи дијалог. Ако тога има, онда има и државе”, рекла је Цвијановић.
Бећировић је поново покушао да манипулише на самом крају конференције и то причом о надлежности чланова Предсједништва и томе кога они представљају.
“Када буду изабрани на функцију у Предсједништво Босне и Херцеговине, они тада представљају државу Босну и Херцеговину”, додао је Бећировић и покушао да затвори конференцију како би на томе остало "и његова била задња".
Услиједио је нови одговор Цвијановићеве и нова лекција.
Она му је јасно ставила до знања да БиХ не може постојати без ентитета.
“Српски члан Предсједништва се бира у Републици Српској и по Уставу дужан је да штити интересе Републике Српске у заједничком тијелу које представља колективног шефа државе, а то је Предсједништво БиХ”, закључила је Цвијановићева на крају и тако Бећировића научила нечему из Устава што је већ, као политички представник, требао да зна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
3 ч0
Савјети
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Свијет
4 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
5 ч1
БиХ
7 ч0
БиХ
10 ч0
Најновије
20
45
20
45
20
35
20
23
20
23
Тренутно на програму