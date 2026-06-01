ДП "запријетио" Бошњацима: Дајте Хрватима изборну јединицу или ћемо формирати Херцег-Босну

Домовински покрет Ивана Пенава саопштио је да би „хрватска изборна јединица у ФБиХ очувала опстанак ФБиХ и штитила права Хрвата омогућујући им избор легитимних хрватских представника“ и да је такво рјешење „једноставно изводиво”.

- Хрватска изборна јединица у ФБиХ не мора и неће бити у територијалном континуитету. То посебно наглашавамо јер на тој теми интересни кругови статуса кво изборног закона узалуд покушавају „убацити клин“ међу Хрвате из разних дијелова БиХ. Хрватска изборна јединица у ФБиХ не може сметати никоме осим онима који би и даље жељели Хрватима бирати лажне представнике, који би и даље покушавали претварати Федерацију БиХ у „псеудограђански“ - у стварности бошњачки – ентитет - истиче се у саопштењу.

ДП свима који мисле да је мајоризација Хрвата у БиХ политика коју треба наставити поручује да је посљедњи тренутак да се избјегну радикална рјешења.

- Да будемо сасвим јасни: уколико и овај помирљиви и конструктивни приједлог не буде прихваћен или се кроз дијалог не нађу друга, Хрватима и хрватској страни прихватљива, системска и дугорочна рјешења - сасвим је јасно да хрватска страна има свако право на враћање статуса „про анте“ - прије споразума - а то би значило повратак хрватске републике Херцег-Босне као саставнице Сједињених Држава БиХ, у чему ће тада имати нашу пуну подршку!" - истиче се у саопштењу.

ДП подсјећа и да су Хрвати у БиХ пристали да уклопе свој хрватски ентитет - Херцег-Босну - у ФБиХ искључиво и само на захтјев Хрватске и кључних потписника и гаранта споразума.

Наглашава се и како Хрвати у БиХ не разбијају заједничку државу него то чине сви они који, супротно Вашингтонском и Дејтонском споразуму, кршећи потписане споразуме, покушавају од ФБиХ направити „бошњачки ентитет” и сви који преваром намећу Хрватима лажног хрватског представника четири пута заредом, пуних 16 година.

ДП је позвао предсједника хрватског Сабора да по хитном поступку уврсти расправу о Декларацији и заштити те легитимном представљању Хрвата у БиХ на првом сљедећем засједању те да након расправе и допуна Хрватски сабор донесе обавезујућу декларацију или резолуцију с циљем системског рјешења хрватског питања у БиХ.

Позивају и предсједника Републике на службено поступање, у складу са уставним и законским обавезама предсједника Хрватске. Након тога очекују да предсједник Сабора, премијер и предсједник државе о службеном ставу Хрватске службено обавијесте и друге гаранте и потписнике - прије свега САД и државе чланице ЕУ – „с циљем осигурања легитимног представљања хрватског народа у БиХ, што сада није случај“.

ДП је позвао и „Бошњаке у ФБиХ да схвате и прихвате да је рјешавање хрватског питања једини начин да се осигура просперитетна БиХ и опстанак Федерације БиХ”.

- Хрвати нису и никада неће пристати на тзв. „грађанску БиХ”. Као што Срби у БиХ, као конститутивни народ, имају право и могућност суверено бирати своје националне представнике, то право морају имати и Хрвати. Ми не тражимо ничију милост, него своје суверено право! - стоји у саопштењу Домовинског покрета које потписује предсједник странке Иван Пенава, преноси Хина.