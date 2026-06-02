"Захвалност Русији за досљедно поштовање Дејтонског споразума"

02.06.2026 12:11

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић захвалила је отправнику послова Амбасаде Русије у БиХ Андреју Морозову за принципијелну позицију Руске Федерације, досљедно поштовање Дејтонског мировног споразума и уставне позиције два ентитета и три конститутивна народа.
"Са отправником послова Амбасаде Руске Федерације Андрејом Морозовом разговарала сам данас о актуелној ситуацији у БиХ и другим важним темама", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

