Наташа Беквалац закукала због пара

Аутор:АТВ
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Наташа Беквалац већ годинама важи за једну од најуспјешнијих пјевачица, а познато је да у своју каријеру и пројекте улаже огроман новац како би испратила све трендове и оставила лични печат.
Ипак, иако се у јавности недавно жалила на финансијски крах, званични подаци говоре о огромним зарадама.
Позната пјевачица своје пословање годинама уназад води преко фирме “Аурора Артс”, у којој обавља функцију директора и гдје је једини власник.
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Агенција за привредне регистре недавно је објавила званичне податке за 2025. годину који показују запањујуће бројке.
Према овим информацијама, Наташина фирма је током прошле године приходовала скоро 35 милиона динара, док су са друге стране пријављени расходи износили око 14 милиона.
Након опорезивања и плаћања свих осталих дажбина, пјевачициној фирми је остао чист нето добитак од чак 18 и по милиона динара, односно око 160.000 евра.
Ови милионски износи долазе као велико изненађење, с обзиром на то да је новосадска пјевачица недавно јавно говорила о својим финансијским проблемима, истичући да је ситуација “све гора”.
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"Промијенило се на горе, када су финансијски проблеми у питању. Све је горе. Ко зна да ли ћу у затвору завршити. Надам се да нећу у лудници завршити, то ми је много важније", изјавила је Наташа Беквалац, преносе медији у Србији.
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