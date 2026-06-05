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Наташа Беквалац закукала због пара

Аутор:

АТВ
05.06.2026 15:28

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Наташа Беквалац
Фото: Screenshot

Наташа Беквалац већ годинама важи за једну од најуспјешнијих пјевачица, а познато је да у своју каријеру и пројекте улаже огроман новац како би испратила све трендове и оставила лични печат.

Ипак, иако се у јавности недавно жалила на финансијски крах, званични подаци говоре о огромним зарадама.

Позната пјевачица своје пословање годинама уназад води преко фирме “Аурора Артс”, у којој обавља функцију директора и гдје је једини власник.

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Агенција за привредне регистре недавно је објавила званичне податке за 2025. годину који показују запањујуће бројке.

Према овим информацијама, Наташина фирма је током прошле године приходовала скоро 35 милиона динара, док су са друге стране пријављени расходи износили око 14 милиона.

Након опорезивања и плаћања свих осталих дажбина, пјевачициној фирми је остао чист нето добитак од чак 18 и по милиона динара, односно око 160.000 евра.

Шокантно признање: “Све је горе”

Ови милионски износи долазе као велико изненађење, с обзиром на то да је новосадска пјевачица недавно јавно говорила о својим финансијским проблемима, истичући да је ситуација “све гора”.

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"Промијенило се на горе, када су финансијски проблеми у питању. Све је горе. Ко зна да ли ћу у затвору завршити. Надам се да нећу у лудници завршити, то ми је много важније", изјавила је Наташа Беквалац, преносе медији у Србији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Наташа Беквалац

новац

Паре

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