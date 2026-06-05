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Познато када Појас Пресвете Богородице креће за Свету Гору: СПЦ се обратила вјерницима

Аутор:

АТВ
05.06.2026 15:17

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Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.
Фото: Tanjug/Ana Pauković/nr

Појас Пресвете Богородице остаје у Храму Светог Саве у Београду до суботе, 6. јуна. Посљедња прилика за поклоњење је сутра. Наиме, вјерници ће моћи да се поклоне реликвији у суботу ујутру, прије и током литургије.

Свечани испраћај за Свету Гору, у манастир Ватопед, планиран је у суботу, 6. јуна, одмах након свете литургије.

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Иако тачно вријеме литургије није објављено, она обично почиње око 7.30 ујутру, што значи да ће сам свечани испраћај и полазак реликвије назад у Грчку бити организован у каснијим пријеподневним часовима (вјероватно око 10 или 11 сати, након завршетка службе).

Подсјетимо, патријарх српски Порфирије служиће у суботу, 6. јуна, свету литургију у Храму Светог Саве у Београду пред Часним појасом Пресвете Богородице, једном од највећих хришћанских светиња, саопштила је Српска православна црква. Након овог свечаног богослужења, велика светиња ће бити свечано испраћена назад у манастир Ватопед на Светој Гори.

Поводом ове историјске духовне свечаности, Српска православна црква издала је званично саопштење у коме позива вјерни народ, свештенство и монаштво да узму молитвено учешће у овом несвакидашњем догађају.

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СПЦ посебно наглашава да ће самим проласком испод Часног појаса сви присутни добити благослов Пресвете Богородице.

„Позивамо вјерни народ, свештенство, монаштво и сву пуноћу Српске Православне Цркве да узме молитвено учешће у овој историјској духовној свечаности и свим срцем заблагодари Мајци Божјој и њеном Сину, Господу и Спасу нашем Исусу Христу, на великом благослову којим су закрилили српску престоницу, нашу отаџбину и српски род православни“, наводи се у званичном саопштењу СПЦ.

У позиву се додаје да вјерници треба сутра из завјетног храма на Врачару достојно да испрате велику светињу, али и високопреподобног игумана ватопедског Јефрема и његово свето братство. Црква изражава неизмјерну захвалност монасима који су омогућили да ова реликвија борави у Србији послије пуних шест вијекова.

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„Заблагодаримо им на свим даровима којима су нас великодушно даровали: на безобалној љубави коју су посвједочили према српском народу и нашој Цркви, на јединству и заједништву којим су нас загрлили, на пожртвовању и храбрости којима су нас својим примјером поучили, на осмијеху, љепоти и радости који су поново засијали на нашим лицима, на утјехи, миру и спокоју којима сада одишу наша срца“, поручују из СПЦ.

Очекује се да ће Храм Светог Саве сутра ујутру примити огроман број вјерника који желе да искористе посљедње сате боравка ове чудотворне реликвије у Београду и узму учешће у литургији и свечаном испраћају.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

храм Светог Саве на Врачару

Појас Пресвете Богородице

православље

СПЦ

Патријарх Порфирије

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