Сутра могућа киша и пљускови

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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује промјенљиво вријеме са сунчаним периодима, али и могућом кишом и пљусковима у појединим крајевима током послијеподнева.
Јутро ће бити претежно облачно, понегдје уз слабу кишу или пљускове, док се током дана очекује постепено разведравање и дужи сунчани интервали, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Послијеподне ће доћи до умјереног развоја облачности, па су од југозапада ка истоку мјестимично могући киша и пљускови, док се у вечерњим часовима очекује разведравање са запада.
Дуваће слаб вјетар, промјенљивог смјера или са сјевера, док ће на југу бити слаб до умјерен јужни вјетар.
Јутарња температура ваздуха износиће од девет до 16 степени Целзијусових, а највиша дневна од 19 степени у вишим предјелима до 28 степени.
Из Федералног хидрометеоролошког завода навели су да је данас већи дио дана било сунчано уз мало до умјерено облака.
Од поподнева се очекује наоблачење са запада, а током ноћи на суботу киша и пљускови, понегдје и јачи у сјеверним и централним дијеловима.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно 19, Калиновик 21, Гацко, Мраковица, Соколац, Хан Пијесак 22, Кнежево 23, Ливно 24, Билећа, Дринић, Мркоњић Град, Сребреница, Дрвар и Сарајево 25, Требиње и Сански Мост 26, Зворник, Нови Град, Рудо, Фоча и Тузла 27, Бијељина, Вишеград, Приједор, Рибник, Србац и Градачац 28, Бањалука и Добој 29, Мостар 30 степени Целзијусових.
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