Послије подне наоблачење и падавине

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће преовладавати сунчано и топло вријеме, а од послије подне ће се јавити наоблачење од запада, које ће се до вечери ширити ка свим крајевима и условити кишу и пљускови са грмљавином.
До наредног јутра киша и пљускови са грмљавином се очекују и у осталим крајевима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутро промјенљиво облачно, на западу ведрије, а локално око ријека има пролазне магле.
Вјетар слаб до умјерен и промјенљив, у Херцеговини јужних смјерова. Увече при пљусковима на сјеверу вјетар у јачању и у скретању на сјеверне смјерове.
Максимална температура од 26 до 30, у вишим крајевима од 21 степен Целзијусов.
У већини крајева јутрос је сунчано вријеме, уз умјерену облачност, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура у 8.00 часова: Чемерно, Бјелашница и Соколац осам, Гацко и Сребреница 10, Хан Пијесак 11, Калиновик, Дринић, Рудо, Мркоњић Град и Фоча 12, Нови Град, Вишеград, Дрвар, Ливно и Сарајево 13, Кнежево 14, Бањалука, Билећа, Мраковица, Добој, Сански Мост, Тузла, Зворник и Рибник 15, Приједор 16, Требиње 17, Србац и Мостар 18, Бијељина 19, те Градачац 20 степени Целзијусових.
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