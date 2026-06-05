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Данас бројне улице и насеља у Бањалуци без електричне енергије

Аутор:

АТВ
05.06.2026 07:26

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Данас бројне улице и насеља у Бањалуци без електричне енергије
Фото: АТВ

Како наводи "Електрокрајина" Бањалука, без струје од 9 до 12 часова остаје дио улице Булевар српске војске бр. 15.

Од 9 до 14 часова електричну енергију неће имати дијелови улица Јована Рашковића и Исаије Митровића.

У периоду од 9 до 10: 30 часова струје неће бити у више дијелова насеља Буквалек, Банушићи, Вуклишевићи, Сладојевићи, Кола центар, Плавшићи, Конатари, Сутрашњица и Зеленци.

Радови Електорпреноса гасе струју у периоду од 10 до 12 часова у дијеловима насеља Десна Новоселија, Карановац и Љубачево.

Од 12 до 13.30 струје неће бити ни у дијеловима насеља Стричићи, Павићи, Хазићи, Локвари, Леденице и Рацуне.

Уређење мјерног мјеста извршаваће се од 9.30 до 12.20, те у том периоду неће бити струје.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Електрокрајина

Бањалука

саопштење

насеља без струје

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