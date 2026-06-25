Роналдо одушевио фанове новом фотком: "Пали" милиони лајкова

Аутор:АТВ редакција
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Све што Кристијано Роналдо дотакне очито претвара у злато, па тако не заостају ни његове објаве на друштвеним мрежама.
Спортиста је један од најпраћенијих на Инстаграму, а његова најновија објава са вјереницом Георгином Родригез привукла је велику пажњу.
Роналдо је опису оставио само емотикон срца, а његова објава је за само пет минута скупила више од пола милиона лајкова!
Након пет сати, објава има више од 8 милиона лајкова.
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