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Роналдо одушевио фанове новом фотком: "Пали" милиони лајкова

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 21:14

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Роналдо одушевио фанове новом фотком: "Пали" милиони лајкова
Фото: Tanjug/AP/Eric Gay

Све што Кристијано Роналдо дотакне очито претвара у злато, па тако не заостају ни његове објаве на друштвеним мрежама.

Спортиста је један од најпраћенијих на Инстаграму, а његова најновија објава са вјереницом Георгином Родригез привукла је велику пажњу.

Роналдо је опису оставио само емотикон срца, а његова објава је за само пет минута скупила више од пола милиона лајкова!

Након пет сати, објава има више од 8 милиона лајкова.

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Тагови :

Кристијано Роналдо

Георгина Родригез

Инстаграм

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Роналдо одушевио фанове новом фотком: "Пали" милиони лајкова

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