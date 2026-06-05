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Почиње исплата пензије у ФБиХ

Аутор:

АТВ
05.06.2026 11:12

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Новац
Фото: ATV

У Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас почиње исплата пензија за мај, саопштено је из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.

Пензије за мај примиће укупно 468.769 корисника, а за исплату је потребно 355,7 милиона КМ.

Најнижа пензија износи 666 КМ, загарантована 795 КМ, док је највиша 3.333 КМ.

За кориснике који право на пензију остварују након 1. јануара основица за најнижу пензију је 724 КМ.

Најнижа инвалидска и најнижа породична пензија за кориснике који су право остварили након 1. јануара је 651 КМ.

Просјечна самостална пензија за мај износи 851 КМ, преноси Срна.

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Тагови :

Пензија

Исплата пензија

пензије

ФБиХ

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