"Цијена меса свиња ниска, телади нема на тржишту Српске"

Аутор:АТВ
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Предсједник Савеза Удружења пољопривредних произвођача Републике Српске Стојан Маринковић рекао је да је због прекомјерног увоза меса, цијена меса свиња значајно ниска, чак испод произвођачке.
Он каже да велике фарме свиња не могу продати прасад и товљенике, јер је тржиште презасићено увозом меса из ЕУ или трећих земаља и не могу конкурисати тим цијенама.
Маринковић је подсјетио да је цијена прасића живе ваге око седам КМ по килограму, а што се тиче телади, нема их довољно на нашем тржишту, те телад увозе за даљи тов.
"У месницама цијене су везане за увозну телетину, увозну јунетину. Част појединим месницама које сарађују са домаћим фармерима и откупљују од њих бикове, што за сада иде нормалним током. Међутим тај прекомјерни увоз меса и акцијске цијене које праве поједини маркети и тржни центри су нешто са чиме ми не можемо да се носимо", рекао је Маринковић за Срну.
Маринковић додаје да је слична ситуација са млијеком које, и поред смањене цијене откупа, мљекари не могу пласирати на тржиште усљед прекомјерног увоза, те додаје да би пољопривредни произвођачи без субвенција дефинитивно пропали.
"Нажалост наши апели да се уведу заштитне мјере нису уродили плодом. Сви се ограђују и плаше се да примјене одредбе из Споразума о стабилизацији и придруживању и Цефта, који дозвољавају увођење заштитних мјера, али код нас, нажалост, нема политичке воље да се то доведе до краја", рекао је Маринковић.
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