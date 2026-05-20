Дивље свиње ходају Загребом: Ловци упутили хитно упозорење грађанима

Дивљач почиње да стиже у градове, а ловци објашњавају да је у питању специфичан период због чега је неопходно упозорити суграђане.
Дивље свиње поново ходају Загребом, што је забиљежено и надзорном камером. Иако су сусрети с њима у правилу безопасни, ловци упозоравају грађане да им не прилазе и не покушавају да их растјерају.
Крдо младих дивљих свиња у пратњи једне одрасле снимљено је у уторак навече у дворишту куће у загребачком Подсуседу. Спустиле су се до кућа и претражиле канте за смеће из врло једноставног разлога.
„То је специфичан период. Увијек се у мају дивљач у рубним дијеловима града спушта с Медведнице у потрази за храном. Горе сада понестаје хране, која ће поново доћи тек на јесен када буде кестена, буквице и жира. Ово сада је чиста потрага за преживљавањем“, објаснио је Миљенко Круц, предсједник Ловачког савеза Града Загреба.
Ловци упозоравају да се у ово вријеме коте и срне. Изузетно је важно да младунчад било које дивљачи не дирате, јер су одрасле животиње заштитнички настројене. Не покушавајте ни да их растјерате, већ одмах позовите хитне или градске службе.
„Грађани не треба да се у том моменту посебно плаше јер није забиљежен напад на људе, али животиње треба избјегавати и пустити их да иду својим путем. Једино би требало упозорити наше суграђане који имају кућне љубимце да их у таквим ситуацијама увијек држе на повоцу, јер дивљач не познаје игру и одмах ће напасти“, напоменуо је Круц.
Дивље свиње улазе у дворишта и баште те их потпуно пустоше. На тај начин праве велику штету, а како немају природног непријатеља, у коначници се морало прибјећи њиховом одстрелу.
„Не, не бојим се, али сам чула да долазе. Долазиле су и лани“, рекла је Загрепчанка Маргита.
„Срне често долазе. Ја свако јутро покушавам да их склоним с пута јер ме страх, али има их много. Мени је то у реду, дивље животиње су увијек добродошле. Опасне су када имају младе, тада људи морају да се склањају, али ми смо ионако на њиховој територији“, поручила је Марија.
С обзиром на алармантан број налета возила на дивљач, полиција апелује и на возаче. Највише оваквих случајева биљежи се у Истарској жупанији – око 80 мјесечно, док је у овој години већ евидентирано чак 350 налета.
„Ово је велики проблем. На дневној бази имамо неколико налета на дивљач, стога је савјет возачима да воде рачуна о овим непредвидивим ситуацијама у саобраћају и да смање брзину како не би дошло до још тежих посљедица. Све критичне дионице означене су саобраћајним знаковима опасности од налета на дивљач“, објаснио је Едуард Самац из Службе саобраћајне полиције истарске полиције.
У случају налета, обавезно морате обавијестити полицију, јер без полицијског записника нема могућности за даљу накнаду штете, преноси Дневник.хр.
