Logo
Large banner

Празнично бденије у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци

Аутор:

АТВ
20.05.2026 21:20

Коментари:

0
Празничним бденијем у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци је почело обиљежавање Спасовдана, крсне славе града и овог храма.
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Празничним бденијем у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци вечерас је почело обиљежавање Спасовдана, крсне славе града и овог храма.

Празнично бдење служено је у порти храма, гдје је потом концерт одржало Српско пјевачко друштво "Јединство".

Поводом обиљежавања Спасовдана, у Кући Милановића отворена је изложба сликара Перице Ивановића, инспирисана мотивима православних манастира.

Бањалука ће у духу традиције, крсну славу града – Вазнесење Господње Спасовдан – обиљежити сутра Светом архијерејском литургијом у Храму Христа Спаситеља, након које слиједи спасовданска литија.

Програм ће бити настављен у вечерњим часовима на шеталишту поред Храма, а уз богату трпезу и пратећи садржај биће проглашени побједници избора за најбољу славску погачу и ракију.

Дарко Милуновић и Милан Баштинац

Фудбал

Терзићу једногласно нови мандат, Милуновић и Баштинац чланови УО

Сутра увече планирано је и гусларско вече у организацији Школе гусала "Сандић".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Спасовдан

Храм Христа Спаситеља

Бањалука

Бденије

Крсна слава

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дјечије игралиште, Центар 2 Бањалука које је честа мета вандала.

Бања Лука

Вандали руше игралишта, а зачепљени шахтови "тјерају Бањалучане у чамце"

4 ч

1
Многи дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Бања Лука

Многи дијелови Бањалуке сутра остају без струје

5 ч

0
Град Бањалука

Бања Лука

„Run&More Weekend“ обуставља саобраћај: Детаљан списак затворених улица

8 ч

0
деда вози у контра смјеру

Бања Лука

Кружни ток код Екватора и даље енигма: Поново вожња у контра смјеру!

13 ч

0

  • Најновије

23

18

Вила без милости против Нијемаца у финалу

23

03

Цвијановић објаснила Станивуковићу шта је дипломатија: То није водање Шмита по Бањалуци

22

56

Стотине грађана на протесту због убиства матуранта: "Сви смо се бојали Алексића"

22

48

Како жене различитих знакова тјерају мушкарце да полуде за њима?

22

44

Марија Шерифовић проговорила о другом дјетету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner