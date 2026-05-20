Празнично бденије у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци

Празничним бденијем у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци вечерас је почело обиљежавање Спасовдана, крсне славе града и овог храма.
Празнично бдење служено је у порти храма, гдје је потом концерт одржало Српско пјевачко друштво "Јединство".
Поводом обиљежавања Спасовдана, у Кући Милановића отворена је изложба сликара Перице Ивановића, инспирисана мотивима православних манастира.
Бањалука ће у духу традиције, крсну славу града – Вазнесење Господње Спасовдан – обиљежити сутра Светом архијерејском литургијом у Храму Христа Спаситеља, након које слиједи спасовданска литија.
Програм ће бити настављен у вечерњим часовима на шеталишту поред Храма, а уз богату трпезу и пратећи садржај биће проглашени побједници избора за најбољу славску погачу и ракију.
Сутра увече планирано је и гусларско вече у организацији Школе гусала "Сандић".
