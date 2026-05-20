Нестао хрватски ронилац: Велики зарон покренуо опсежну потрагу

Аутор:АТВ
Коментари:0
У току је потрага за рониоцем који је нестао код острва Локрум, а на терену су ангажоване бројне спасилачке екипе, укључујући полицију, Лучку капетанију, ХГСС и ватрогасце.
Инструктор роњења нестао је у уторак око 16:30 часова током организоване ронилачке туре са групом страних држављана, недуго након доласка на локацију групног зарона са спољне стране острва Локрум, гдје је дубина мора између 15 и 20 метара.
У акцији потраге учествује и ватрогасни брод Орландо са посадом дубровачких ватрогасаца, као и ватрогасни рониоци из Сплита и Метковића.
"У току је потрага за несталим рониоцем код острва Локрум. У потрагу су, поред припадника МУП-а, Лучке капетаније и ХГСС-а, укључени ватрогасни брод Орландо са посадом ЈВП Дубровачки ватрогасци, као и ватрогасни рониоци из ЈВП Града Сплита и ЈВП Метковић", објавила је Хрватска ватрогасна заједница на Фејсбуку.
Подсјетимо, акцију трагања и спасавања покренула је Национална централа за усклађивање трагања и спасавања на мору у Ријеци (МРЦЦ Ријека) након дојаве о нестанку инструктора роњења, држављанина Хрватске. Пријава је примљена посредством Поморске и аеродромске полиције Дубровник.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
18
23
03
22
56
22
48
22
44
Тренутно на програму