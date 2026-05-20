Велика превара са месом: Највећи проблем је примијећен код мљевеног

Аутор:АТВ
Коментари:0
Питање поријекла и квалитета хране коју свакодневно купујемо поново је у центру пажње након што су европске институције пооштриле контроле, а потрошачи постали сумњичави према ономе што се налази на полицама.
Посебан аларм изазвала је пракса продаје одмрзнутог меса које се купцима представља као свјеже, што је директно кршење правила Европске уније.
Хрватско тржиште меса годинама је под лупом због огромног увоза смрзнутих производа, нарочито из Бразила и других јужноамеричких земаља.
Друштво
Крећете на пут? Ово су замке због којих српске туристе враћају са границе
Иако сам увоз није незаконит, проблем настаје у тренутку када се то месо одмрзне и прода без јасне ознаке да је претходно било замрзнуто.
Према важећим правилима ЕУ, сваки такав производ мора на декларацији имати јасно истакнуту ознаку "одмрзнуто“ или "претходно замрзнуто“, уз навођење земље поријекла, мјеста клања и расијецања. Међутим, у пракси су ове ознаке често неуочљиве или потпуно изостављене, па се купци морају поуздати искључиво у поштење трговца, нарочито у месарама гдје декларације често нису истакнуте.
Додатну панику међу потрошачима изазвали су резултати европских контрола пошиљки бразилске говедине у којима су пронађени трагови недозвољених лијекова и хормона.
Република Српска
"Побједа за Српску - најважнији политички задатак"
Због ових озбиљних здравствених и сигурносних пропуста, Европска унија припрема увођење додатних ограничења.
У Бриселу се већ озбиљно расправља о забрани или значајном смањењу увоза из оних бразилских погона који не испуњавају европске стандарде о безбједности хране и следљивости производа.
Оваква одлука могла би значајно да промијени стање на тржиштима која су се годинама ослањала на јефтин увоз, отварајући простор за јачање домаће производње.
Стручњаци упозоравају да просјечан купац тешко може да уочи разлику, нарочито код унапред паковане робе и мљевеног меса, код којег је најтеже процијенити квалитет и старост сировине.
Ипак, постоји неколико знакова који могу открити превару:
Савјет потрошачима је да пажљиво читају декларације, избјегавају производе са превише воде у амбалажи и, кад год је могуће, купују месо од проверених локалних произвођача, преноси "Блиц".
Република Српска
Огласио се Вукановић о споразуму опозиције: Прогласио побједу над Станивуковићем
Док институције тврде да су контроле редовне, неповјерење грађана расте, јер транспарентност поријекла хране често остаје недоречена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
23
18
23
03
22
56
22
48
22
44
Тренутно на програму