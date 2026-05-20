Велика превара са месом: Највећи проблем је примијећен код мљевеног

20.05.2026 22:14

Питање поријекла и квалитета хране коју свакодневно купујемо поново је у центру пажње након што су европске институције пооштриле контроле, а потрошачи постали сумњичави према ономе што се налази на полицама.

Посебан аларм изазвала је пракса продаје одмрзнутог меса које се купцима представља као свјеже, што је директно кршење правила Европске уније.

Обмана на полицама: Како се "стари" увоз продаје као свјеж

Хрватско тржиште меса годинама је под лупом због огромног увоза смрзнутих производа, нарочито из Бразила и других јужноамеричких земаља.

Иако сам увоз није незаконит, проблем настаје у тренутку када се то месо одмрзне и прода без јасне ознаке да је претходно било замрзнуто.

Према важећим правилима ЕУ, сваки такав производ мора на декларацији имати јасно истакнуту ознаку "одмрзнуто“ или "претходно замрзнуто“, уз навођење земље поријекла, мјеста клања и расијецања. Међутим, у пракси су ове ознаке често неуочљиве или потпуно изостављене, па се купци морају поуздати искључиво у поштење трговца, нарочито у месарама гдје декларације често нису истакнуте.

Аларм због хормона: ЕУ спрема забрану за увоз из Бразила

Додатну панику међу потрошачима изазвали су резултати европских контрола пошиљки бразилске говедине у којима су пронађени трагови недозвољених лијекова и хормона.

Због ових озбиљних здравствених и сигурносних пропуста, Европска унија припрема увођење додатних ограничења.

У Бриселу се већ озбиљно расправља о забрани или значајном смањењу увоза из оних бразилских погона који не испуњавају европске стандарде о безбједности хране и следљивости производа.

Оваква одлука могла би значајно да промијени стање на тржиштима која су се годинама ослањала на јефтин увоз, отварајући простор за јачање домаће производње.

Како да препознате да ли је месо било замрзавано?

Стручњаци упозоравају да просјечан купац тешко може да уочи разлику, нарочито код унапред паковане робе и мљевеног меса, код којег је најтеже процијенити квалитет и старост сировине.

Ипак, постоји неколико знакова који могу открити превару:

  • Повећана количина течности у самом паковању.
  • Мекша текстура меса која губи чврстину карактеристичну за свјеж производ.
  • Неуједначена боја меса.

Савјет потрошачима је да пажљиво читају декларације, избјегавају производе са превише воде у амбалажи и, кад год је могуће, купују месо од проверених локалних произвођача, преноси "Блиц".

Док институције тврде да су контроле редовне, неповјерење грађана расте, јер транспарентност поријекла хране често остаје недоречена.

