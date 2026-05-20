Хорор у Француској: Мајка са троје дјеце скочила са 13. спрата, цурни први снимци

20.05.2026 21:46

Француска полиција на мјесту гдје гдје је мајка скочила са дјецом са 13. спрата.
Фото: Printscreen/X/ M6 Info

Жена (38) и троје њене дјеце пронађени су мртви у сриједу ујутру испред стамбене зграде у насељу Понкарал у Тулону, на југу Француске. Према првим резултатима истраге, мајка је са дјецом скочила са 13. спрата зграде у којој су живјели.

Како је саопштило тужилаштво у Тулону, тијела жене и троје малишана - два дјечака и дјевојчице узраста три, четири и шест година - пронађена су око пет часова ујутру. Сви су настрадали на лицу мјеста.

"Према првим налазима истраге коју води полиција у Тулону, мајка се очигледно бацила са 13. спрата заједно са троје дјеце", навео је тужилац у саопштењу.

Истрагом за сада није утврђено да је жена раније била хоспитализована због психијатријских проблема, али је потврђено да је у априлу посјетила психијатра на хитном пријему у Марсеју. Током претреса стана пронађена је и медицинска документација која, према наводима тужилаштва, указује на могуће психијатријске и депресивне поремећаје.

Мајка је сама живјела са седморо дјеце. У тренутку трагедије, четворо старије дјеце налазило се у стану. Њих су по доласку преузеле надлежне службе и превезле у болницу у Тулону, гдје им је пружена медицинска и психолошка помоћ.

Тужилаштво је саопштило да за сада нема доказа који указују на умијешаност треће особе.

Како преносе француски медији, породица раније није била позната социјалним службама нити тужилаштву, јер није било пријава о породичним или социјалним проблемима, преноси Ало.

