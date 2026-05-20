Хорор у Француској: Мајка са троје дјеце скочила са 13. спрата, цурни први снимци

Аутор:АТВ
Коментари:0
Жена (38) и троје њене дјеце пронађени су мртви у сриједу ујутру испред стамбене зграде у насељу Понкарал у Тулону, на југу Француске. Према првим резултатима истраге, мајка је са дјецом скочила са 13. спрата зграде у којој су живјели.
Како је саопштило тужилаштво у Тулону, тијела жене и троје малишана - два дјечака и дјевојчице узраста три, четири и шест година - пронађена су око пет часова ујутру. Сви су настрадали на лицу мјеста.
"Према првим налазима истраге коју води полиција у Тулону, мајка се очигледно бацила са 13. спрата заједно са троје дјеце", навео је тужилац у саопштењу.
🇫🇷 | Ce mercredi 20 mai à l’aube, dans la cité #Pontcarral à #Toulon, une femme de 38 ans s’est défenestrée du 13e étage avec trois de ses enfants en bas âge. La mère et les trois petits agés de 4 à 6 ans sont décédés sur le coup 😢 pic.twitter.com/gGRqkAyGkg— Instant Actu (@Inst_Actu) May 20, 2026
Истрагом за сада није утврђено да је жена раније била хоспитализована због психијатријских проблема, али је потврђено да је у априлу посјетила психијатра на хитном пријему у Марсеју. Током претреса стана пронађена је и медицинска документација која, према наводима тужилаштва, указује на могуће психијатријске и депресивне поремећаје.
À Toulon, une mère de famille de 38 ans s'est jetée par la fenêtre du 13ème étage avec trois de ses sept enfants. Selon le procureur de la République, elle vivait seule et aurait présenté récemment des symptômes psychiatriques et dépressifs.— M6 Info (@m6info) May 20, 2026
🎥 Loïc Perrier 🎙️@michelmanu pic.twitter.com/yll4LI3FUS
Мајка је сама живјела са седморо дјеце. У тренутку трагедије, четворо старије дјеце налазило се у стану. Њих су по доласку преузеле надлежне службе и превезле у болницу у Тулону, гдје им је пружена медицинска и психолошка помоћ.
Тужилаштво је саопштило да за сада нема доказа који указују на умијешаност треће особе.
Како преносе француски медији, породица раније није била позната социјалним службама нити тужилаштву, јер није било пријава о породичним или социјалним проблемима, преноси Ало.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Бања Лука
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
23
18
23
03
22
56
22
48
22
44
Тренутно на програму