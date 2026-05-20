Анабела први пут о браку с Андрејем: "Имао је проблема са алкохолом"

20.05.2026 20:55

Анабела Атијас, пјевачица
Пјевачица Анабела Атијас већ више од једне деценије је у браку са бизнисменом Андрејем Атијасом, са којим има кћерку Бланкицу.

Из првог брака са денсером Гагијем Ђоганијем има и двије кћерке - Луну и Нину.

Брак пролазио кроз тежак период

Анабела је прије неколико година на одређено вријеме прекинула други брак, након што је Андреј имао проблема са алкохолом.

Како је тада открила, њен супруг је потом потражио стручну помоћ, а она је одлучила да њиховом односу пружи нову шансу.

"Јао, давно је било, престала сам да бројим, али много пута. Са новим партнером исто. Код мене се ништа не мијења, све је старо, али човјек се излијечио, волио је да попије, више то не ради. Стварно је постао друга особа и не могу да не будем срећна када се неко одлучио на тако велики корак због мене", изјавила је Анабела једном приликом.

"Вриједило је борити се"

Пјевачица је рекла да није могла да остави некога ко је показао жељу да се промијени и затражио помоћ.

"Нисам могла да оставим некога ко је показао жељу и замолио ме за помоћ, испоштовао је све то. Вриједило је борити се", рекла је Анабела, преноси Аваз.

Андреј отворено говорио о проблему

Подсјећамо, Андреј Атијас је почетком 2020. године јавно говорио о проблему са алкохолом и признао да је због агресивног понашања потражио стручну помоћ.

"Увијек сам волио да попијем пиво, никада нисам пио неку жестину. Навика је то постала. Гд‌је год бих изашао, попио бих пиво, као сок. Почело ми је сметати и одлучио сам да се лијечим, јер је то касније повлачило и друге ствари", рекао је Андреј Атијас.

