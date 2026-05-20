Српски пјевач хитно оперисан

20.05.2026 15:19

Српски поп пјевач и плесач Алекса Јелић хитно је оперисан и уграђен му је стент након тегоба које је осјетио. Он се обратио докторима и установљено је да је неопходан захват.

Пјевач је послушао све савјете љекара, извршена је интервенција, а сада се успјешно опоравља.

Он данас живи мирним повученим животом, а због природе посла често је на релацији Барселона–Београд.

Иначе, оно што је изазвало велику пажњу јавности јесте и Алексино признање да жели да се оствари као родитељ, уз помоћ сурогат мајке из Колумбије. У интервјуу који је дао за "Блиц" Алекса Јелић је открио у којој је то фази.

"Цијела процедура, промјена администрације и закона према особама које нису држављани Колумбије је резултирало тиме да се цијели процес доста успорио. Још увијек не знам шта ће бити по том питању. Са друге стране знате оно, нешто се затвори да би се нешто друго отворило. Те још сам у причи. Видјећемо", рекао је раније и открио да има подршку родитеља и пријатеља.

"Имам и подршку, али и критику. У оба случаја сам захвалан, и за једно и за друго. Једно ти даје осјећај сигурности и гура те даље, друго те нечему научи. Дакле, добро је", рекао је Јелић.

