"Откинуо ми је пола младежа зубима" Прва изјава Ђанија након што га је угризао човјек

Пјевач Радиша Трајковић Ђани први пут је детаљно проговорио о непријатној ситуацији која му се догодила на једном наступу, када га је познаник ујео за стомак, након чега је завршио повређен у болници.
Пјевач је испричао да је све кренуло као шала, али се ситуација брзо отела контроли.
- Добро сам, имам мали завој овде. Ујео ме један мој познаник, кренуло је кроз шалу, зезање и скочио је да ме уједе. Међутим, овдје сам имао велики младеж, а пошто сам и недавно радио стентове и пијем лијекове за разређивање крви... Он ми је откинуо пола младежа и био сам цијели од крви, крв је била на све стране, ја сам гледа мислио сам да ме убо неко. Али хвала Богу, треба само да зарасте, започео је Радиша Трајковић Ђани.
Описао је и како је реаговао у том тренутку, истичући да је био потпуно шокиран.
- Па како да реагујем, свашта сам доживео, стварно се плашим керова и цео живот кад видим куче на улици бежим да ме не уједе, и на крају ме уједе човјек. Два тетануса сам примио, рекао је фолкер и открио да ли се чуо са човјеком који га је ујео.
Пјевач је открио и да се након инцидента није чуо са човјеком који га је повредио.
- Нисмо се чули, шта ја га знам цијели живот из Париза, то су ови моји Роми, њему је било криво. Није желио да до тога дође, није намјерно - додао је пјевач.
- Ја кажем само још гром да ме удари, и ломио сам руке, сваке године неки малер - додао је.
Говорећи о реакцији породице, истакао је да је његова супруга Слађа била веома потресена.
- Слађа се истраумирала, кад је неко позове за мене, она мисли на најгоре да ме упуцао неко. Ја јој кажем љубави нити имама обезбјеђење, нити кога нисам увриједио, има људи који те не воле. Ја нити кога дирам, нити се мјешам гдје ми није мјесто, нити сам коме дужан паре, нити самина камати, нити коцкам. Смањио сам циркање, чаша две вина.
Ђани је прокоментарисао и наступе свог контроверзног колеге Драгомира Деспића Десингерице због којих је често на мети напада.
- Њега клинци иритирају шта да им ради на наступу, ја то знам. Клинац од мог друга је донио машиницу и каже му као да ли би могао да ме ошишаш - рекао је Ђани о колеги Десингерици.
- Онда кажу ево шта рад нашој омладини, а омладина све сама себи ради. Нико не тера ту децу да дођу њега да слушају.
Присјетио се и наступа када је пио пиће из ципеле због чега је био на мети осуда.
- Све што сам у животу радио, радио сам како ме срце водило. Човјек ми купио ципелу и ја као да направимо фору и ето како је испало. Био сам послије на наступима и човек се ладно изује и тражи ми да попијемо пиво, то није нормално - рекао је Ђани.
