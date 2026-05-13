Вицо Зељковић најавио долазак Ђанија Инфантина

Аутор:АТВ
Вицо Зељковић, предсједник Н/ФС БиХ угостио је данас Елкхана Мамадова, директора ФИФА-е за европске фудбалске асоцијације, а том приликом потписан је и споразум у оквиру пројекта “ФИФА арена”.
Потписаним споразумом предвиђена је изградња три мини фудбалска терена која ће допринијети даљем развоју инфраструктуре у БиХ.
Вицо Зељковић најавио је и долазак Ђанија Инфантина, предсједника ФИФА-е, који би требало да присуствује отварању терена.
Зељковић је навео да би Инфантина требало да угости у септембру.
