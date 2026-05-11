Кикс Тотенхема вриједан испадања из лиге

Тотенхем је пропустио посљедњу лагану прилику да се удаљи од Вест Хема и зоне испадања након ремија са Лидсом на свом терену.
Тотенхем је имао три бода у овом мечу, али је Лидс из пенала стигао до 1:1 и тиме закључио меч. На два кола прије краја Тотенхем је на два бода (38) изнад Вест Хема који се налази у зони испадања.
Отежавајућа околност за Тотенхем су два преостала меча. Наредни викенд их очекује лондонски дерби против Челсија, а у посљедњем колу ће угостити Евертон.
Вест Хем ће наредно коло снаге одмјерити са Њукаслом, а за крај ће играти са Лидсом.
Тотенхем је посљедњи пут играо у Другој дивизији 1978. године, а наредна два кола их очекује пакао да би избјегли сценарио од прије 48 година.
