Борац титулу прославља 26. маја

Фудбалери Борца ће прославити титулу шампиона Премијер лиге БиХ 26. маја у посљедњем колу које играју против Посушја.
"Због најављених временских неприлика, на дан утакмице са Жељезничарем (субота, 18.00 часова), донијели смо одлуку да шампионску титулу на Градском стадиону прославимо 26. маја, у посљедњем премијерлигашком колу, када нам у госте долази екипа Посушја. Наши шампиони заслужују шампионско славље, пун Градски стадион и декор за памћење и не желимо да нам најављено невријеме поквари шампионски дан", саопштено је из клуба.
У суботу играмо за нову побједу, а наши “црвено плави” заслужили су да их до тријумфа носи ваша подршка.
