Сергеј Барбарез објавио списак играча који иду на Свјетско првенство

АТВ
11.05.2026 15:14

Фото: Anadolu/Elman Omic

Селектор фудбалске репрезентације Босне и Херцеговине Сергеј Барбарез данас је у просторијама ФС БиХ објавио списак играча на које рачуна на предстојећем Свјетском првенству које се одржава у САД-у, Канади и Мексику.

На списку се налази:

Голмани: Никола Васиљ, Мартин Зломислић, Осман Хаџикић

Одбрана: Амар Дедић, Никола Катић, Стјепан Радељић, Dennis Хаџикадунић, Нидал Челик, Нихад Мујакић, Тарик Мухаремовић, Сеад Колашинац

Везни ред: Амир Хаџиахметовић, Иван Шуњић, Бењамин Тахировић, Џенис Бурнић, Армин Гиговић, Ермин Махмић, Иван Башић, Амар Мемић, Керим Алајбеговић, Есмир Бајрактаревић,

Напад: Самед Баждар, Јово Лукић, Харис Табаковић, Ермедин Демировић, Един Џеко

Претпозиви: Тарик Карић, Младен Јуркас, Арјан Малић, Емир Карић, Јусуф Газибеговић, Ифет Ђаковац, Дарио Шарић, Амер Гојак и Харис Хајрадиновић.

У оквиру припрема за Мундијал, БиХ ће 29. маја у Сарајеву играти против Сјеверне Македоније (стадион Асим Ферхатовић Хасе, 20 сати), док ће по доласку у САД у своју тренинг-базу у Сент Луис одмјерити снаге са Панамом 6. јуна (21 сат по нашем времену).

Подсјећамо, БиХ је смјештена у групу Б заједно са Канадом, Швајцарској и Катаром.

Прву утакмицу на Мундијалу БиХ игра у Торонту против домаће селекције Канаде 12. јуна, а сусрет почиње у 21 сат.

Затим слиједи дуел против Швицарске 18. јуна, који такође почиње у 21 сат.

(Кликс)

