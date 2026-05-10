ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

ФИФА је драстично подигла цијене улазница прве категорије за финале Свјетског првенства 2026. године, које ће бити одржано на „Метлајф“ стадиону у Њу Џерсију, надомак Њујорка.
Према извјештају "Еј-би-си њуза", цијена је скочила са 9.300 евра на чак 28.000 евра, што је готово три пута више од почетне вриједности. Ова одлука већ је изазвала снажно негодовање америчких политичара.
Ђани Инфантино, предсједник ФИФА-е, оправдао је ову агресивну политику цијена током конференције о свјетској економији у Лос Анђелесу прошлог четвртка.
„Говоримо о америчком тржишту забаве које је међу најразвијенијима на свијету“, поручио је Инфантино.
Ово поскупљење изазвало је оштру реакцију демократских чланова Конгреса Сједињених Држава, посебно оних из државе Њу Џерси. У писму послатом Инфантину, политичари захтјевају објашњења о такозваној „динамичкој тарифи“, која мијења цијену улазница у зависности од потражње за сваку утакмицу, као и о накнадама које се примјењују при препродаји.
Подсјећамо, ФИФА наплаћује провизију од 15 одсто на сваку трансакцију обављену на својој платформи за препродају. Конгресмени сумњају да организација „вјештачки ограничава понуду улазница како би контролисала потражњу“, што, према њиховом мишљењу, ствара лажни утисак несташице који наводи навијаче на исхитрену куповину по енормним цијенама, преноси Спортал.
