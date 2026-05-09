Добио Панини албум и одмах пронашао грешке

АТВ
09.05.2026 15:09

Панини албум
Фото: Screenshot

Иако је Панини грозница захватила Босну и Херцеговину, међу колекционарима су се већ појавиле и прве критике на рачун квалитета албума за Свјетско првенство 2026. године.

Поједини фанови тврде да су бесплатни албуми пуни штампарских грешака, мрља и лоше пренесене боје, због чега многи размишљају да купе ново издање прије него почну лијепити сличице.

Гориле двије фабрике метала, Холанђанима савјетовано да затворе прозоре

"Ако се загледате наћи ћете милион грешака. Има и грешака у штампи, гдје се боја није добро залијепила, имају албуми саме мрље. Ево рецимо овдје, видите ово је штампарска мрља, ово нисам ја измрљао. И тако буквално свака друга трећа свјетлија страница има неку мрљу или грешку. Рецимо, овдје се боја није добро пренијела", рекао је један колекционар.

Додаје како су поједине странице неуредно одштампане, те да боја на неким мјестима прелази преко линија, због чега албум дјелује неквалитетно.

"Тако да су ови бесплатни албуми јако лоше одштампани и не бих савјетовао да лијепите у овај албум, ако планирате да скупљате, макар пола овог албума. Погледајте свуда су неке мрље, флеке. Сада не желим да идем и цјепидлачим, да проналазим баш све, али има толико грешака, рецимо и боја прелази линију", додао је.

"Вјероватно се штампало брзо или јефтино и онда је прављено пуно грешака. Вјероватно нису квалитетне машине којима се штампало", казао је.

Иако интерес за Панини албум и сличице не јењава, прве реакције колекционара показују да еуфорију прати и незадовољство квалитетом штампе.

Остаје да се види хоће ли Панини реаговати на бројне примједбе фанова, који су од једне од најпознатијих колекционарских едиција очекивали знатно бољи квалитет.

На друштвеним мрежама и Фејсбук групама већ су се појавиле прве фотографије попуњених страница, али и отварају се групе за размјену сличица међу колекционарима који покушавају што прије комплетирати албум, пише "Радио Сарајево".

