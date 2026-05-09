Гориле двије фабрике метала, Холанђанима савјетовано да затворе прозоре

У метало-прерађивачким компанијама у Амстердаму и Свалмену у ноћи између петка и суботе избили су велики пожари, пренијели су данас холандски медији.
Пожар у компанији за рециклажу у Свалмену је избио око 04.00, људима је савјетовано да држе прозоре и врата затвореним због дима, а локализован је око 07.30.
Пожар у Амстердаму је избио у компанији за рециклажу која је лоцирана у области западни Докландс.
У саопштењу ватрогасне службе се наводи да да је велика количина отпадног метала у пламену, да нема повријеђених као и да су се чуле гласне експлозије, али узрок пожара још увијек није познат, пренио је холандски јавни сервис НОС.
"Диспечерски центар за хитне случајеве прима много позива због мириса дима", наводи се у саопштењу регионалног безбједносног центра и додаје да иако у непосредној близини нема стамбених објеката, људима у том подручју се савјетује да држе прозоре и врата затворенима и да искључе механичку вентилацију, преноси Танјуг.
