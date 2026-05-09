Минићу уручена Повеља општине: У Фочи сједињено све што је потребно човјеку

АТВ
09.05.2026 14:47

Премијер Републике Српске Саво Минић
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је Фоча мјесто у којем је сједињено све оно што је потребно човјек.

Минић је у говору на свечаној сједници Скупштине општине Фоча након што му је уручена Повеља општине поручио да ће се заложити да се пројекат реконструкције путног правца Фоча-Шћепан поље заврши без жалби и застоја.

"Фоча није само универзитетски, болнички, студентски и туристички центар, већ мјесто које је успјело да споји духовно, образовно и медицинско", истакао је Минић.

Додао је да у Фочи борави велики број студената из 38 земаља свијета, што говори о томе да је ова локална заједница спремна да дочека дјецу из цијелог свијета, иако је то изазов.

Минић је истакао да је Влада дала додатну енергију како би били реализовани важни пројекти за Фочу, нарочито у здравственом сектору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

