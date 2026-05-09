Додик: Руси и Срби страдалнички народ који неће дозволити ревизију историје

09.05.2026 13:17

Лидер СНСД-а Милорад Додик у Русији, 09.05.2026.
Руски и српски народ је страдалнички народ, који неће дозволити никакво прекрајање историје, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Била је част присуствовати овој свечаности. Имали смо част, ми из Српске да будемо на пријему који је организовао предсједник Руске Федерације Владимир Путин", додао је Додик.

Истакао је да је данашњи дан, доказ да Русија не прихвата ревизију историје.

"У страдалничком смислу, Руси и Срби се поистовјећују, зато нећемо никада дозволити да та ревизија прође", каже Додик након пријема код Путина, који је организован послије параде у част 81. годишњице побједе над фашизмом.

