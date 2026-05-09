Logo
Large banner

Додик: Девети мај остаје симбол побједе слободе над злом

Аутор:

АТВ
09.05.2026 11:10

Коментари:

1
Милорад Додик на пријему код Владимира Путина
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик присуствовао је у Москви, на Црвеном тргу, Паради побједе поводом 9. маја - дана када је сломљен фашизам и одбрањена слобода народа Европе и свијета.

"За српски народ, који је поднио огромне жртве у борби против фашизма, ово је датум који нас трајно подсјећа да се слобода брани храброшћу, жртвом и јединством. Девети мај остаје симбол побједе слободе над злом", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Русија

Дан побједе над фашизмом

9. мај

војна парада

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Предсједници Републике Српске Синиша Каран, Народне скупштине Ненад Стевандић и СНСД-а Милорад Додик присуствовали су пријему код предсједника Руске Федерације Владимира Путина који је уприличио за стране званичнике.

Република Српска

Каран, Додик и Стевандић на пријему код Путина

4 ч

8
На Црвеном тргу у Москви одржана је велика Парада побједе, у част 81. годишњице побједе над фашизмом.

Република Српска

Завршена Парада побједе: Делегација Српске положила цвијеће на Гроб незнаног јунака

5 ч

15
Делегација Српске у Москви на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина

Република Српска

Делегација Српске на поздраву код Путина

5 ч

1
Предсједник Републике Српске Синиша Каран био је јутрос први страни званичник на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина.

Република Српска

Каран први код Путина на дочеку

6 ч

4

  • Најновије

15

10

Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

15

09

Добио Панини албум и одмах пронашао грешке

15

05

Гориле двије фабрике метала, Холанђанима савјетовано да затворе прозоре

14

54

Делегација Српске у Кремљу дочекана уз највише почасти

14

47

Минићу уручена Повеља општине: У Фочи сједињено све што је потребно човјеку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner