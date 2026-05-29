Јавни позив за додјелу плацева на сједници бањалучке Скупштине

АТВ
29.05.2026 20:17

Панорама Бањалуке.
Фото: АТВ

Комисија за додјелу бесплатних плацева за изградњу породичних објеката у Бањалуци одржала је данас другу сједницу на којој је потврђено да ће се Приједлог одлуке о расписивању јавног позива за додјелу бесплатних плацева наћи на сједници Скупштине града која је заказана за 10. јуна.

„На првој сједници су одређене смјернице како треба да изгледа конкурс на основу одлуке Скупштине града Бањалука и до данашње сједнице неколико градских одјељења требало је да спреми сву потребну документацију, одлуку, јавни конкурс и све оно потребно да се на Скупштини града 10. јуна распише јавни позив. Међутим, на данашњем засиједању Комисије увидјели смо још много недостатака и нелогичности у самим документима, тако да је дат рок градским службама да отклоне одређене недостатке, употпуне одлуке и ускладе их са правилницима те да их поново доставе Комисији и, после нашег прегледа, да документи иду Комисији за прописе и, после њиховог одобрења, требало би да се ти документи нађу на Скупштини града“, рекао је предсједник Комисије за додјелу бесплатних плацева Ненад Талић.

Сједница Комисије
Након што Скупштина усвоји документе, кроз неколико дана биће расписан и јавни конкурс за додјелу плацева, посебно јер се очекује подршка овом пројекту од скупштинске већине предвођене СНСД-ом заједно са коалиционим партнерима.

Талић је подсјетио и да је овај пројекат омогућен након што су у Народној скупштини Републике Српске донесене измјене Закона о стварним правима, али и након одлуке Скупштине града Бањалука да именује Комисију за додјелу плацева.

