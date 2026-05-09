Завршена Парада побједе: Делегација Српске положила цвијеће на Гроб незнаног јунака

АТВ
09.05.2026 10:09

На Црвеном тргу у Москви одржана је велика Парада побједе, у част 81. годишњице побједе над фашизмом.
На Црвеном тргу у Москви одржана је велика Парада побједе, у част 81. годишњице побједе над фашизмом. На почасној трибини, међу бројим страним гостима, налазила се и делегација Републике Српске.

Након одржане војне параде, услиједило је полагање вијенаца и цвијећа на Гроб незнаног јунака.

Цвијеће су положили и предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић и лидер СНСД-а Милорад Додик.

Параду су затворили шест јуришних авиона Су-25, који боје небо бојама заставе Руске Федерације.

Пјешадијске јединице Оружаних снага Русије поздравиле су окупљене госте на Црвеном тргу у Москви, у оквиру свечане параде поводом Дана побједе над фашизмом у другом свјетском рату.

Свечани марш војске предводио је командант параде, Херој Руске Федерације, генерал-пуковник Андреј Мордвичов.

Параду су отворили кадети Војног института војних диригената Војног универзитета "Кнез Александар Невски", а том парадном јединицом командује пуковник Сергеј Вовк.

Поред трибина прошле су групе са државном заставом Руске Федерације, заставом Оружаних снага Русије и Заставом побједе. Групу је пратила почасна гарда три рода војске: копнених снага, ваздушно-космичких снага и ратне морнарице - 154. Посебног командантског Преображенског пука.

Групе су пратили кадети Војне академије Оружаних снага Руске Федерације, под командом генерал-потпуковника Олега Цекова. Парадне јединице предводе Хероји Руске Федерације, пуковници Мирлан Џумагалијев и Зоригто Ангархајев.

Са борбеним заставама, свечаним маршом прошло је 17 Хероја Руске Федерације, као и 83 носилаца Ордена за храброст.

Први пут у парадном строју, заједно са својим саборцима, прошли су припадници јединица беспилотних система. Међу њима је био и Херој Русије, старији поручник Максим Поташов.

Црвеним тргом прошла је и парадна јединица Корејске народне армије, под командом пуковника Че Јонг Хуна.

На Црвеном тргу је и Херој Русије, наредник Тимофеј Матвејев.

На крају параде одсвиран је марш "Опроштај Словенке", који је настао почетком 20. вијека, а говори о руском војнику који одлази у Први балкански рат да помогне браћи Србима.

Дан побједе је свети празник за Русију, изјавио је руски предсједник Владимир Путин обраћајући се на Црвеном тргу поводом 81. годишњице Побједе у Другом свјетском рату.

