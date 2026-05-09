Фицо: У ЕУ се искривљује историја, нема поштовања према Другом свјетском рату

09.05.2026 09:23

Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.
Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да у државама Европске уније постоји, како тврди, "искривљавање историје" и недостатак поштовања према догађајима из Другог свјетског рата.

Фицо је то рекао новинарима по доласку у Москву на обиљежавање Дана побједе, истичући да су догађаји из периода од 1941. до 1945. од кључног историјског значаја и да би требало да се чувају од ревизионизма, пренијела је Известија.

"Вјерујем да не постоји друга нација која има тако дубок утицај на оно што се догодило у том периоду", рекао је Фицо и додао да је важно да се очува сјећање на Други свјетски рат и његове посљедице.

Он је посебно истакао да предстојећа годишњица њемачке инвазије на Совјетски Савез 22. јуна треба да буде подсјетник на историјске догађаје тог времена.

Званичници Русије раније су критиковали западне земље, тврдећи да не поштују историјску улогу Совјетског Савеза у Другом свјетском рату.

