Путин и Лукашенко у Кремљу поводом обиљежавања Дана побједе

АТВ
09.05.2026 08:19

Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Предсједник Русије Владимир Путин састао се у петак у Кремљу са бјелоруским лидером Александром Лукашенком, који је допутовао у Москву поводом обиљежавања Дана побједе.

Говорећи о доласку страних лидера на прославу Дана побједе, Путин је навео да Москва није слала званичне позиве, већ је поручила да ће радо примити све који желе да дођу и обиљеже тај велики празник.

Лукашенко је поручио да ће доћи вријеме када ће политичари сами тражити да дођу у Москву на Параду побједе, додајући да му је "гадно" да гледа како поједине сусједне државе, како је навео, бацају под ноге Побједу и сјећање на њу.

Према Лукашенковим ријечима, совјетски народ је од "браон куге" спасио не само Европу, већ и цијели свијет, пренио је Спутњик.

Путин је подсјетио да је Бјелорусија била једна од република бившег Совјестког Савеза које су највише страдале током Другог свјетског рата.

Он је истакао да са Лукашенком увијек има о чему да разговара, како о економским и социјалним питањима, тако и о актуелним темама билатералне и међународне агенде.

Руски предсједник је нагласио да је обим трговине између Русије и Бјелорусије рекордан, упркос спољним притисцима, и додао да су трендови у руској економији добри.

Путин је такође оцијенио да су односи Москве и Минска дубљи него што су односи у оквиру Евроазијске економске уније у појединим областима.

