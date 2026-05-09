Велика војна парада у Москви поводом Дана побједе над фашизмом

Аутор:АТВ
Коментари:1
Данас се обиљежава Дан побједе над фашизмом, у знак сјећања на 9. мај 1945. године када је ступила на снагу безусловна капитулација нацистичке Њемачке, чиме је завршен Други свјетски рат у Европи.
У офанзиви совјетске Црвене армије, њемачки војници протјерани су из Стаљинграда све до Берлина.
Поводом великог јубилеја - 81. годишњице побједе у Другом свјетском рату, на Црвеном тргу у Москви биће одржана велика војна парада.
У Москви ће данас поводом обиљежавања Дана побједе у Другом свјетском рату бити многи свјетски званичници.
