Трамп објавио: Русија и Украјина се договориле

Амерички председник Доналд Трамп објавио је да је договорено тродневно примирје између Русије и Украјине.
Трамп је на својој друштвеној мрежи Трут објавио шта се све подразумијева под овом обуставом ватре.
"Са задовољством објављујем да ће услиједити ТРОДНЕВНО ПРИМИРЈЕ (9, 10. и 11. мај) у рату између Русије и Украјине. Прослава у Русији је поводом Дана побједе, али такође и у Украјини, јер су они били велики дио и фактор у Другом свјетском рату. Ово примирје ће укључивати обуставу свих кинетичких активности, као и размјену 1.000 затвореника из обје земље", написао је Трамп и додао:
"Овај захтјев сам лично упутио и веома цијеним пристанак предсједника Владимира Путина и предсједника Володимира Зеленског. Надајмо се да је ово почетак краја једног веома дугог, смртоносног и тешког рата. Разговори о окончању овог великог сукоба, највећег од Другог свјетског рата, се настављају и сваким даном смо све ближе и ближе. Хвала вам на пажњи посвећеној овом питању".
